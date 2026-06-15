Niterói: programação foi construída para conectar tendências, gestão, inovação, vendas, experiência do consumidor e sustentabilidade dos negócios - Divulgação

Niterói: programação foi construída para conectar tendências, gestão, inovação, vendas, experiência do consumidor e sustentabilidade dos negóciosDivulgação

Publicado 15/06/2026 14:28

Niterói - A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Leste Fluminense realizou, no último dia 09/06, mais uma edição do Abrasel Conecta, encontro voltado ao fortalecimento do setor de alimentação fora do lar por meio de conteúdo, relacionamento e geração de oportunidades.

Realizado no Praia Clube São Francisco, o evento reuniu empresários, representantes de entidades, parceiros, patrocinadores, profissionais do setor e convidados; em um dia intenso de networking, troca de experiências e conhecimento aplicado ao mercado.

Em uma edição especial que marcou também os 40 anos da Abrasel no Brasil e os cinco anos da Regional Leste Fluminense, o Conecta trouxe ao palco cinco especialistas com temas diretamente ligados aos desafios e oportunidades do setor. Entre os palestrantes estiveram Matheus Mason, que abordou o uso da inteligência artificial nos negócios gastronômicos; Leandro Figueiras, com reflexões sobre experiência do cliente e fidelização; Felipe Russo, que apresentou estratégias para delivery de alta conversão; Flávia Quaresma, discutindo hospitalidade, liderança e encantamento; e Joaquim Fagundes, com foco em gestão financeira, custos e precificação.

A programação foi construída para conectar tendências, gestão, inovação, vendas, experiência do consumidor e sustentabilidade dos negócios em um mercado cada vez mais competitivo.

Além do conteúdo apresentado, o evento foi marcado por momentos de relacionamento entre empresários, patrocinadores e entidades parceiras, fortalecendo conexões e aproximando diferentes agentes que contribuem para o desenvolvimento do setor na região.

A abertura do encontro contou com a participação do presidente da Abrasel Leste Fluminense RJ, Sandro Pietrobelli, que também compartilhou percepções e aprendizados adquiridos durante sua participação na NRA Show, em Chicago, uma das maiores feiras internacionais de alimentação e food service.