Niterói: programação foi construída para conectar tendências, gestão, inovação, vendas, experiência do consumidor e sustentabilidade dos negóciosDivulgação
Abrasel Conecta reúne empresários e especialistas para fortalecer setor de alimentação fora do lar
Evento foi marcado por momentos de relacionamento entre empresários, patrocinadores e entidades parceiras, fortalecendo conexões
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Workshop gratuito de audiovisual para professores da rede pública abre inscrições
Curso O Filme Possível selecionará 20 docentes para capacitação em linguagem audiovisual aplicada à educação
Rodrigo Neves inaugura Arena Niterói
Obra foi prevista como legado da candidatura aos Jogos Pan-Americanos
Carlos Junior é o novo intérprete oficial da Acadêmicos de Niterói
Junior começou no samba como passista e, depois, ritmista. Como intérprete, iniciou sua jornada no Carnaval de São Paulo em 1999
Energia Para Torcer estreia em Niterói com público de 8 mil pessoas
Show de Ludmilla e clima de Copa reuniu muitas famílias para ver o jogo Brasil X Marrocos
Niterói tem pontos de encontro para assistir aos jogos da Seleção Brasileira
Telões estarão espalhados por diversas áreas da cidade
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