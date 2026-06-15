Niterói: "A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projeto - Leonardo Zulluh

Niterói: "A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projetoLeonardo Zulluh

Publicado 15/06/2026 14:12





Essa formação faz parte do projeto “O Filme Possível” e tem como objetivo apresentar conceitos e ferramentas da linguagem audiovisual, estimulando o uso do cinema, do vídeo e das narrativas digitais como instrumentos de aprendizagem, expressão e desenvolvimento crítico no ambiente escolar. A proposta busca aproximar educadores das possibilidades pedagógicas do audiovisual, área cada vez mais presente na comunicação contemporânea e no cotidiano dos estudantes.



O Workshop tem carga horária de 8 horas e será realizado em dois encontros complementares. A primeira etapa acontecerá de forma online, no dia 18 de julho, das 9h30 às 12h30. Já o encontro presencial será realizado no dia 25 de julho, das 9h30 às 14h30, na Biblioteca Parque de Niterói. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as vagas são limitadas.



Durante a formação, os(as) professores(as) terão contato com fundamentos da linguagem cinematográfica e audiovisual, processos de criação e estratégias para aplicação desses conhecimentos em projetos educacionais. “A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projeto.



Criada em 2023, "O Filme Possível" tem o objetivo de levar o ensino audiovisual para diversos públicos e territórios periféricos de maneira gratuita. Esta edição é financiada pelo Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Niterói - Chamada Pública Nº 02/2025.



O projeto busca ampliação e continuidade, por isso, está inscrito na Lei Rouanet. Para saber como apoiar essa iniciativa, basta visitar o site do projeto: Niterói - Estão abertas até o dia 1º de julho as inscrições para o Workshop de Formação Audiovisual para Professores da Rede Pública de Niterói, iniciativa que oferecerá capacitação gratuita em linguagem audiovisual para docentes do ensino fundamental e médio. Ao todo, serão selecionados 20 professores interessados em ampliar suas práticas pedagógicas por meio de recursos audiovisuais.Essa formação faz parte do projeto “O Filme Possível” e tem como objetivo apresentar conceitos e ferramentas da linguagem audiovisual, estimulando o uso do cinema, do vídeo e das narrativas digitais como instrumentos de aprendizagem, expressão e desenvolvimento crítico no ambiente escolar. A proposta busca aproximar educadores das possibilidades pedagógicas do audiovisual, área cada vez mais presente na comunicação contemporânea e no cotidiano dos estudantes.O Workshop tem carga horária de 8 horas e será realizado em dois encontros complementares. A primeira etapa acontecerá de forma online, no dia 18 de julho, das 9h30 às 12h30. Já o encontro presencial será realizado no dia 25 de julho, das 9h30 às 14h30, na Biblioteca Parque de Niterói. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as vagas são limitadas.Durante a formação, os(as) professores(as) terão contato com fundamentos da linguagem cinematográfica e audiovisual, processos de criação e estratégias para aplicação desses conhecimentos em projetos educacionais. “A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projeto.Criada em 2023, "O Filme Possível" tem o objetivo de levar o ensino audiovisual para diversos públicos e territórios periféricos de maneira gratuita. Esta edição é financiada pelo Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Niterói - Chamada Pública Nº 02/2025.O projeto busca ampliação e continuidade, por isso, está inscrito na Lei Rouanet. Para saber como apoiar essa iniciativa, basta visitar o site do projeto: www.ofilmepossivel.com.br/apoie

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