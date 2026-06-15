Niterói: "A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projetoLeonardo Zulluh
Essa formação faz parte do projeto “O Filme Possível” e tem como objetivo apresentar conceitos e ferramentas da linguagem audiovisual, estimulando o uso do cinema, do vídeo e das narrativas digitais como instrumentos de aprendizagem, expressão e desenvolvimento crítico no ambiente escolar. A proposta busca aproximar educadores das possibilidades pedagógicas do audiovisual, área cada vez mais presente na comunicação contemporânea e no cotidiano dos estudantes.
O Workshop tem carga horária de 8 horas e será realizado em dois encontros complementares. A primeira etapa acontecerá de forma online, no dia 18 de julho, das 9h30 às 12h30. Já o encontro presencial será realizado no dia 25 de julho, das 9h30 às 14h30, na Biblioteca Parque de Niterói. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as vagas são limitadas.
Durante a formação, os(as) professores(as) terão contato com fundamentos da linguagem cinematográfica e audiovisual, processos de criação e estratégias para aplicação desses conhecimentos em projetos educacionais. “A atividade pretende fortalecer o repertório cultural dos docentes e incentivar a produção audiovisual como ferramenta crítica de ensino e aprendizagem na Era da Imagem digital", explica Wesley Prado, cineasta e coordenador do projeto.
Criada em 2023, "O Filme Possível" tem o objetivo de levar o ensino audiovisual para diversos públicos e territórios periféricos de maneira gratuita. Esta edição é financiada pelo Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Niterói - Chamada Pública Nº 02/2025.
O projeto busca ampliação e continuidade, por isso, está inscrito na Lei Rouanet. Para saber como apoiar essa iniciativa, basta visitar o site do projeto: www.ofilmepossivel.com.br/apoie
Inscrições gratuitas: até 1º de julho
Público-alvo: professores da rede pública de ensino de Niterói (Ensino Fundamental e Médio)
Vagas: 20 participantes
Carga horária: 8 horas
Encontro online:
18 de julho
9h30 às 12h30
Encontro presencial:
25 de julho
9h30 às 14h30
Biblioteca Parque de Niterói
Edital e inscrições: https://linktr.ee/ofilmepossivel
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