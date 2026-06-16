Niterói: próxima edição acontece nesta sexta-feira (19), quando o público poderá acompanhar Brasil x Haiti em telão de alta definição e curtir o show de ThiaguinhoDivulgação
O anúncio acontece após o sucesso da abertura do evento, realizada no último dia 13 de junho. Com público superior a 8 mil pessoas, a estreia tornou Caminho Niemeyer um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante a Copa do Mundo, reunindo shows, ativações e uma programação que seguiu até a madrugada.
A próxima edição acontece nesta sexta-feira (19), quando o público poderá acompanhar Brasil x Haiti em telão de alta definição e curtir o show de Thiaguinho. A noite também contará com apresentações de DJ Marlboro, Monobloco e Furacão 2000, mantendo o clima de festa que marcou a abertura do evento.
Já no dia 24 de junho, o Energia Para Torcer recebe Ferrugem após a partida entre Brasil e Escócia. Caso a Seleção Brasileira avance para as oitavas de final, a fan fest retorna no dia 29 de junho com show de Belo e programação especial para acompanhar uma possível classificação.
Produzido e idealizado pela PECK, o Energia Para Torcer reúne transmissão ao vivo dos jogos do Brasil, ativações interativas, espaços de convivência e experiências voltadas para quem deseja viver o clima da Copa além dos estádios. Entre as atrações gratuitas estão espaço de beleza com maquiagem e penteados temáticos, ponto de troca de figurinhas, área de games, arquibancadas para acompanhar a programação, pontos de recarga para celulares e uma ampla praça de alimentação.
O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados
A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.
Sobre a PECK
SERVIÇO
Energia Para Torcer 2026
Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói
Datas: 19, 24 e 29 de junho de 2026
Programação
19/06 (sexta-feira): Portões abertos às 17h. Jogo: Brasil x Haiti - 21h30.
17h – DJ Tamy
18h – DJ Marlboro
19h – Thiaguinho
21h30 – Brasil x Haiti
0h – Monobloco
1h15 – Furacão 2000
24/06 (quarta-feira): Portões abertos às 15h. Jogo: Brasil x Escócia - 19h.
15h – DJ Tamy
17h – Monobloco
19h – Brasil x Escócia
21h – Ferrugem
Ingressos
19, 24 e 29/06: R$80 (meia-entrada e ingresso solidário)
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