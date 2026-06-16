Niterói: próxima edição acontece nesta sexta-feira (19), quando o público poderá acompanhar Brasil x Haiti em telão de alta definição e curtir o show de Thiaguinho - Divulgação

Niterói: próxima edição acontece nesta sexta-feira (19), quando o público poderá acompanhar Brasil x Haiti em telão de alta definição e curtir o show de ThiaguinhoDivulgação

Publicado 16/06/2026 17:16

Niterói - Quem pretende acompanhar os próximos jogos da Seleção Brasileira e curtir shows como os de Thiaguinho, Ferrugem e Belo no Energia Para Torcer pagando R$75,00 (meia-entrada e ingresso solidário) tem até esta quinta-feira (18) para garantir o ingresso. A fan fest da Copa do Mundo que transforma o Caminho Niemeyer, em Niterói, em uma grande arquibancada para os jogos do Brasil, terá novos preços a partir de sexta-feira. As entradas estão à venda no site da Bilheteria Digital.



O anúncio acontece após o sucesso da abertura do evento, realizada no último dia 13 de junho. Com público superior a 8 mil pessoas, a estreia tornou Caminho Niemeyer um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante a Copa do Mundo, reunindo shows, ativações e uma programação que seguiu até a madrugada.



A próxima edição acontece nesta sexta-feira (19), quando o público poderá acompanhar Brasil x Haiti em telão de alta definição e curtir o show de Thiaguinho. A noite também contará com apresentações de DJ Marlboro, Monobloco e Furacão 2000, mantendo o clima de festa que marcou a abertura do evento.



Já no dia 24 de junho, o Energia Para Torcer recebe Ferrugem após a partida entre Brasil e Escócia. Caso a Seleção Brasileira avance para as oitavas de final, a fan fest retorna no dia 29 de junho com show de Belo e programação especial para acompanhar uma possível classificação.



Produzido e idealizado pela PECK, o Energia Para Torcer reúne transmissão ao vivo dos jogos do Brasil, ativações interativas, espaços de convivência e experiências voltadas para quem deseja viver o clima da Copa além dos estádios. Entre as atrações gratuitas estão espaço de beleza com maquiagem e penteados temáticos, ponto de troca de figurinhas, área de games, arquibancadas para acompanhar a programação, pontos de recarga para celulares e uma ampla praça de alimentação.



O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados



A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.



Sobre a PECK



A excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que acaba de completar 25 anos, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a cultura e os esportes no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90 's Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música e dos esportes, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos, que em 2026 inclui a turnê nacional “80 Girassóis”, pelos 80 anos de Alceu Valença.



SERVIÇO



Energia Para Torcer 2026



Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói



Datas: 19, 24 e 29 de junho de 2026



Programação



19/06 (sexta-feira): Portões abertos às 17h. Jogo: Brasil x Haiti - 21h30.



17h – DJ Tamy



18h – DJ Marlboro



19h – Thiaguinho



21h30 – Brasil x Haiti



0h – Monobloco



1h15 – Furacão 2000





24/06 (quarta-feira): Portões abertos às 15h. Jogo: Brasil x Escócia - 19h.



15h – DJ Tamy



17h – Monobloco



19h – Brasil x Escócia



21h – Ferrugem











Ingressos



19, 24 e 29/06: R$80 (meia-entrada e ingresso solidário)



Bilheteria Digital - 29/06 (segunda-feira): Show de Belo e Jogo do Brasil - horário a definirIngressos19, 24 e 29/06: R$80 (meia-entrada e ingresso solidário)Bilheteria Digital - https://www.bilheteriadigital.com

Classificação indicativa: 16 anos

