Niterói: evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantes - Divulgação

Niterói: evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantesDivulgação

Publicado 16/06/2026 15:05

Niterói - A quarta edição do Aulão das Mulheres promovida pelo Projeto Respeitar e Amar já tem data marcada e promete reunir participantes em uma manhã dedicada ao bem-estar, saúde e integração feminina. O evento acontece no próximo dia 21 de junho a partir das 8hs, no Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, em Niterói.

Voltado para mulheres de diferentes idades, o encontro foi pensado para incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre, além de promover momentos de convivência e qualidade de vida. A programação contará com caminhada, funcional com futevôlei e um delicioso café da manhã preparado especialmente para as participantes.

O Aulão das Mulheres vem se consolidando como um evento de incentivo ao autocuidado, à autoestima e à valorização da saúde física e emocional, reunindo cada vez mais mulheres em um ambiente leve, acolhedor e cheio de energia positiva.



O evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantes, promovendo momentos de aprendizado, movimento e integração. A programação inclui roda de conversa com troca de experiências e acolhimento.



Entre as atrações confirmadas estão:



Aula de futevôlei

Treino funcional

Roda de conversa sobre temas ligados ao bem-estar e à valorização das mulheres

Café da manhã especial para as participantes