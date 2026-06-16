Niterói: com forte influência de sua trajetória na arquitetura e em instituições culturais de Niterói, o artista utiliza materiais diversos e composições geométricas - Divulgação

Niterói: com forte influência de sua trajetória na arquitetura e em instituições culturais de Niterói, o artista utiliza materiais diversos e composições geométricasDivulgação

Publicado 16/06/2026 15:18

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto entra na reta final da exposição "Identidades - Uma Geometria da Memória", do artista visual e arquiteto Sandro Silveira. Com visitação gratuita até o dia 28 de junho, a mostra convida o público a refletir sobre temas como memória, identidade e diversidade por meio de obras que unem desenho, geometria e diferentes experimentações visuais.

A exposição reúne trabalhos desenvolvidos por Sandro Silveira ao longo de uma pesquisa artística iniciada há mais de duas décadas. As obras apresentam rostos e formas inspirados em memórias, vivências e observações do cotidiano, construindo um conjunto visual que destaca a singularidade de cada indivíduo mesmo diante de elementos aparentemente semelhantes.

Com forte influência de sua trajetória na arquitetura e em instituições culturais de Niterói, o artista utiliza materiais diversos e composições geométricas para provocar o olhar do visitante e estimular reflexões sobre pertencimento, reconhecimento e memória. A proposta da mostra também dialoga com o caráter educativo das artes visuais, aproximando conceitos da geometria e da arquitetura do processo criativo e convidando o público a observar como formas simples podem revelar diferentes possibilidades de representação da experiência humana.



"O Centro Cultural Cauby Peixoto nasceu com a missão de ampliar o acesso da população à cultura e criar novas oportunidades de encontro entre artistas, obras e público. Receber exposições como esta reafirma o papel do equipamento como um espaço vivo, aberto à diversidade de linguagens e à valorização da produção artística, contribuindo para fortalecer a vida cultural da Zona Norte e de toda a cidade", destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

A programação faz parte da proposta do Centro Cultural Cauby Peixoto de democratizar o acesso à cultura e ampliar a oferta de atividades gratuitas na Zona Norte de Niterói. Em seus primeiros meses de funcionamento, o equipamento já se tornou uma importante referência cultural do território, reunindo exposições, espetáculos, sessões de cinema, ações formativas e iniciativas voltadas à valorização da produção artística local e ao encontro da população com diferentes linguagens culturais.



SERVIÇO



Exposição: Identidades - Uma Geometria da Memória

Artista: Sandro Silveira

Período: até 28 de junho de 2026

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto. Endereço: Alameda São Boaventura n 263

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita.