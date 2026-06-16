Niterói: secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou a importância da integração entre os órgãos municipais e estaduais no enfrentamento de crimes que afetam diretamente a população - Divulgação

Niterói: secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou a importância da integração entre os órgãos municipais e estaduais no enfrentamento de crimes que afetam diretamente a populaçãoDivulgação

Publicado 16/06/2026 15:25

Niterói - Uma operação conjunta desencadeada nesta segunda-feira (15) pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o Programa Segurança Presente Niterói, a 81ª Delegacia de Polícia e a Vigilância Sanitária de Niterói culminou na prisão de um suspeito pela comercialização irregular de medicamentos utilizados para emagrecimento na Região Oceânica do município.

A ação teve início a partir de uma denúncia recebida pela equipe do Segurança Presente Niterói, que informava sobre a possível venda clandestina de canetas emagrecedoras. As informações foram repassadas imediatamente à 81ª DP e ao GGIM, o que viabilizou a rápida articulação entre os órgãos envolvidos e o acionamento da fiscalização da vigilância municipal.

Com base nos dados levantados, as equipes localizaram o endereço suspeito e apreenderam dez caixas dos medicamentos. Todos os envolvidos foram conduzidos à 81ª Delegacia de Polícia, onde os produtos foram apreendidos e o auto de prisão em flagrante foi lavrado.

A ação contou com o acompanhamento de um fiscal da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Niterói, responsável pela catalogação dos lotes apreendidos e pelos procedimentos técnicos para a inutilização dos produtos.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou a importância da integração entre os órgãos municipais e estaduais no enfrentamento de crimes que afetam diretamente a população.

“Esse resultado demonstra a força da integração entre as instituições. Quando os órgãos compartilham informações e atuam de forma coordenada, conseguimos dar respostas rápidas e eficazes à sociedade. Neste caso, além da repressão a uma atividade ilegal, evitamos que produtos sem garantia de procedência chegassem aos consumidores, colocando vidas em risco”, afirmou Ordacgy.

O coordenador do Segurança Presente Niterói, Major PM Thiago Martins, ressaltou a relevância da denúncia e da pronta atuação das equipes.

“O trabalho de proximidade com a população é uma das principais características do Segurança Presente. Foi justamente a partir de uma informação recebida pela nossa equipe que conseguimos iniciar a ação integrada que culminou nesta prisão. A participação da sociedade é fundamental para que possamos identificar e combater práticas ilícitas que ameaçam a segurança e a saúde pública”, destacou o oficial.

O delegado titular da 81ª DP, Dr. Deoclécio Assis, enfatizou a importância da investigação e da responsabilização criminal dos envolvidos.

“A comercialização irregular de medicamentos representa um grave risco à saúde coletiva e configura conduta criminosa. A atuação integrada permitiu a prisão em flagrante dos suspeitos e a retirada desses produtos de circulação. As investigações prosseguem para identificar a origem dos medicamentos e verificar a eventual participação de outras pessoas na cadeia de distribuição. A Polícia Civil está pronta para atuar em defesa de quem precisar”, explicou o delegado.

As autoridades sanitárias alertam a população para os riscos do uso de medicamentos adquiridos por meios clandestinos, especialmente produtos voltados ao emagrecimento. A utilização dessas substâncias sem prescrição e acompanhamento médico pode causar graves danos à saúde, além de expor o consumidor a produtos sem controle de qualidade, procedência ou garantia sanitária.

Denúncias podem ser encaminhadas aos canais oficiais das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização, ao Disque-Denúncia pelo 21 2253-1177, e ao CISP pelo 153.