Niterói: Clube Central terá brincadeiras e animação para as crianças, com barraquinhas de instituições filantrópicas com comidas típicas - Divulgação

Niterói: Clube Central terá brincadeiras e animação para as crianças, com barraquinhas de instituições filantrópicas com comidas típicasDivulgação

Publicado 17/06/2026 12:32

Niterói - A Festa Junina do Clube Central começa, nesta sexta-feira (19), em ritmo de forró e com torcida redobrada pela Seleção do Brasil na Copa, com transmissão do jogo em um telão de LED. O arraiá segue no sábado (20), sempre a partir das 18h. Sócios e crianças de até dez anos não pagam a entrada, desde que acompanhadas pelos responsáveis.

Na primeira noite, a festa do Central terá brincadeiras e animação para as crianças, com barraquinhas de instituições filantrópicas com comidas típicas. Depois, às 21h30, o jogo do Brasil será transmitido no telão de LED, para todos torcerem juntos. No sábado, a festa continuará com o forró do grupo Bem Querer como atração musical.

Para quem não é sócio do Central, o ingresso custa R$ 25 e pode ser adquirido na plataforma Sympla e na portaria do clube da Praia de Icaraí 335. O presidente do Central, Fernando Tinoco, pede que os sócios e o público levem um quilo de alimento não perecível para ser doado nas ações sociais desenvolvidas pelo clube.

