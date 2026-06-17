Niterói: repertório musical do evento reunirá ritmos típicos do Nordeste, como forró, xote, baião, xaxado e samba - Divulgação

Niterói: repertório musical do evento reunirá ritmos típicos do Nordeste, como forró, xote, baião, xaxado e sambaDivulgação

Publicado 17/06/2026 16:59 | Atualizado 17/06/2026 17:34

Niterói - O Restaurante Dos Sertões realiza, no próximo dia 23, uma festa em homenagem a São João, padroeiro de Niterói. O evento acontecerá na unidade de Icaraí, que terá decoração temática com balões, bandeirinhas, fogueira, forró e barraca de comidas típicas, recriando o clima tradicional das celebrações juninas.

A programação contará com apresentação de um trio de forró pé de serra ao vivo e participação dos dançarinos da Quadrilha Junina Gonzagão, da Feira de São Cristóvão. O grupo será conduzido pelo marcador Douglas Amaral, responsável por animar o público durante a festa.



O repertório musical reunirá ritmos típicos do Nordeste, como forró, xote, baião, xaxado e samba, com clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Entre as canções previstas estão sucessos como Sebastiana, Forró do Limoeiro e Isso Que É Forró.



Na gastronomia, a partir das 18h, será servido um rodízio de petiscos com 31 opções entre pratos doces e salgados inspirados na culinária nordestina e nas tradições juninas. O cardápio inclui caldos, queijo coalho, panceta, bolinhos de aipim recheados com carne-seca, camarão e costela bovina, além de feijão tropeiro, baião de dois, entre outras especialidades.



As sobremesas terão sabores típicos da época, como sorvete de amendoim, sorvete de tapioca com doce de leite e coco queimado, curau de milho, canjica e cuscuz doce com leite condensado. O restaurante também oferecerá opções à la carte para os clientes.



Serviço



Arraiá de São João no Restaurante Dos Sertões

23 de junho (terça-feira)

Horário: a partir das 18h

Local: Restaurante Dos Sertões

Endereço: Rua Mariz e Barros, 236, Icaraí, Niterói

Reservas: (21) 98162-3173 | (21) 3492-7384 | (21) 3492-7319.