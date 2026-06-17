Niterói: conscientização da sociedade é considerada fundamental para interromper ciclos de violência e garantir que as vítimas recebam acolhimento e proteção - Divulgação

Niterói: conscientização da sociedade é considerada fundamental para interromper ciclos de violência e garantir que as vítimas recebam acolhimento e proteçãoDivulgação

Publicado 17/06/2026 22:18

Niterói – O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, foi marcado em Niterói por um encontro de mobilização, reflexão e fortalecimento das políticas públicas voltadas à população com mais de 60 anos. Promovido pela Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável (SMPIES), em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Niterói (COMDDEPI), o evento realizado no Caminho Niemeyer reuniu autoridades, especialistas e representantes de instituições comprometidas com a defesa dos direitos da pessoa idosa.

Mais do que uma homenagem à data, a iniciativa reforçou a importância de manter o tema em evidência durante todo o ano e destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo município para enfrentar a violência, combater o abandono e promover um envelhecimento ativo, saudável e com qualidade de vida.



"Envelhecer com dignidade e respeito é um direito de toda pessoa idosa. Garantir uma velhice plena, segura e livre de qualquer forma de violência é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. Em Niterói, trabalhamos diariamente para fortalecer políticas públicas de proteção, acolhimento e promoção dos direitos da população idosa. Neste Junho Violeta, reforçamos a importância da conscientização e do enfrentamento aos maus-tratos. Em caso de suspeita ou confirmação de violência, denuncie pelos canais competentes. Proteger a pessoa idosa é um dever de todos nós", afirmou o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável de Niterói, José Antonio Toro Fernandez (ZAF).



A discussão ganha ainda mais relevância em Niterói. De acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 23,8% da população da cidade tem 60 anos ou mais, percentual superior à média nacional e que coloca o município entre os mais envelhecidos do país. São mais de 114 mil moradores nessa faixa etária, realidade que exige planejamento e políticas públicas específicas para garantir proteção, inclusão social e acesso a serviços de qualidade.

Durante o evento, representantes de órgãos públicos e instituições que atuam na proteção da pessoa idosa debateram estratégias para o enfrentamento das diferentes formas de violência, como agressões físicas, psicológicas, patrimoniais e financeiras, além da negligência e do abandono.



"O combate à violência contra a pessoa idosa passa, antes de tudo, pela prevenção. A gestão municipal, em parceria com o Conselho, vem trabalhando para fortalecer a rede de proteção, ampliar a conscientização e garantir que cada vez mais idosos conheçam seus direitos e tenham acesso aos mecanismos de apoio. Este encontro é importante porque reforça que a responsabilidade pelo cuidado e pelo respeito à pessoa idosa é de toda a sociedade", destacou Bruno Vieira, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Niterói.



A programação também reforçou a importância de reconhecer os sinais que podem indicar situações de violência. Entre os principais indícios estão mudanças repentinas de comportamento, isolamento social, medo excessivo de familiares ou cuidadores, lesões sem explicação convincente, falta de cuidados básicos, desnutrição, higiene precária, retenção indevida de aposentadorias e benefícios, além de movimentações financeiras incomuns. A conscientização da sociedade é considerada fundamental para interromper ciclos de violência e garantir que as vítimas recebam acolhimento e proteção.



Participaram da programação a tenente-coronel Carla Martins, comandante do Centro dos Programas de Segurança Cidadã da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e responsável pela coordenação da Patrulha 60+; a promotora de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rafaela Dominguez Figueiredo Ramos; o subsecretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, Rodrigo Martins, além de dirigentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), tendo como público predominante pessoas idosas.

O evento também serviu para destacar os avanços construídos pelo município nos últimos anos. Niterói mantém programas voltados à promoção da autonomia, da convivência social, da prática esportiva, da inclusão e da atenção à população idosa, reconhecendo que o envelhecimento da população é um dos principais desafios das cidades contemporâneas. A administração municipal vem ampliando ações para fortalecer a rede de proteção social, incentivar a participação ativa dos idosos na sociedade e garantir seus direitos por meio de políticas integradas.



A realização do encontro integra as ações do Junho Violeta, campanha internacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Em Niterói, a mobilização busca não apenas alertar a população para a importância das denúncias e da proteção das vítimas, mas também estimular a construção de uma cultura de respeito, valorização e cuidado com quem ajudou a construir a história da cidade.

