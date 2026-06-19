Niterói: coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destacou a importância da expansão do sistema - Divulgação

Niterói: coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destacou a importância da expansão do sistemaDivulgação

Publicado 19/06/2026 09:55

Niterói – A cidade de Niterói deu mais um passo em sua estratégia de fortalecimento da mobilidade ativa e de projeção internacional como referência ao uso de bicicletas como forma de transporte. Durante o Velo-city 2026, um dos mais importantes congressos mundiais sobre mobilidade por bicicleta, que reúne representantes de mais de 60 países, realizado em Rimini, na Itália, a Prefeitura formalizou a adesão da cidade à rede Cities and Regions for Cyclists, coordenada pela European Cyclists’ Federation (ECF), principal organização global dedicada à promoção da ciclomobilidade.

Reconhecida pelo Copenhagenize Index, da Dinamarca, como a cidade mais amigável à bicicleta da América Latina, Niterói passa a integrar uma rede internacional que reúne governos locais comprometidos com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, saudável e eficiente. Durante o encontro, o prefeito Rodrigo Neves apresentou oficialmente o interesse de Niterói em sediar futura edição do Velo-city, propondo que a cidade receba o evento em 2029. A candidatura reforça o protagonismo conquistado pelo município nos últimos anos no cenário internacional da mobilidade urbana sustentável.

“Estamos no principal evento sobre bicicleta e ciclomobilidade do mundo, formalizando a adesão de Niterói a essa importante rede internacional. Queremos aprender, compartilhar experiências e fortalecer ainda mais as políticas públicas que vêm transformando a nossa cidade. Quem sabe, em breve, possamos receber o Velo-city em Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

A adesão foi formalizada em encontro com o presidente da European Cyclists’ Federation, Henk Swarttouw, e com a CEO da entidade, Laurianne Krid.

“Estamos muito felizes em receber Niterói. Esperamos contar com a participação da cidade em nossas reuniões, conferências e webinários, para que possamos compartilhar experiências e trabalhar juntos na construção das melhores cidades para o uso da bicicleta em todo o mundo”, destacou Henk Swarttouw.

Além da participação institucional no evento, a Prefeitura apresentou o NitBike, sistema de bicicletas compartilhadas da cidade, que será ampliado para a Região Oceânica. Durante a programação, foi anunciada a implantação de uma nova estação na região, com início de operação previsto para o dia 11 de julho.

O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destacou a importância da expansão do sistema.

“O NitBike já se consolidou como uma alternativa eficiente e sustentável de deslocamento para milhares de pessoas. A chegada à Região Oceânica representa mais um passo na ampliação da rede e no fortalecimento da cultura da bicicleta em Niterói”, afirmou.

Niterói iniciou sua política estruturada de mobilidade ativa em 2013 através do programa Niterói de Bicicleta e hoje conta com 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária, além de iniciativas como o Bicicletário Arariboia, milhares de paraciclos e ações educativas sobre o uso da bicicleta. Acompanharam o Prefeito Rodrigo Neves na visita a Velo-city, o coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões e o Secretário Executivo Felipe Peixoto.