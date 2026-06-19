Niterói: encontro reflete um trabalho contínuo de articulação entre diferentes segmentos produtivos, mantendo um diálogo aberto e colaborativo Divulgação
Café Movimento Nova Indústria Niterói reúne lideranças para debater energia, offshore e desenvolvimento econômico
Segundo a organização, o encontro reflete um trabalho contínuo de articulação entre diferentes segmentos produtivos
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