Niterói: encontro reflete um trabalho contínuo de articulação entre diferentes segmentos produtivos, mantendo um diálogo aberto e colaborativo - Divulgação

Niterói: encontro reflete um trabalho contínuo de articulação entre diferentes segmentos produtivos, mantendo um diálogo aberto e colaborativo Divulgação

Publicado 19/06/2026 17:39

Niterói - A cidade foi palco de um importante encontro voltado ao fortalecimento da indústria e da Economia do Mar. O Café Movimento Nova Indústria Niterói reuniu dezenas de representantes de setores estratégicos como petróleo e gás, energia, construção naval, offshore, educação profissional, comunicação e desenvolvimento econômico para discutir oportunidades, desafios e caminhos para o crescimento sustentável da região. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), no H Niterói, no Ingá.

Para os idealizadores do evento, Alfeu Barreto e Leonardo Azevedo, o evento tem como objetivo promover a integração entre empresários, profissionais, instituições e lideranças que atuam diretamente no desenvolvimento econômico de Niterói e do estado do Rio de Janeiro.

A programação contou com três painéis temáticos conduzidos por especialistas e representantes de referência em suas áreas de atuação. No primeiro painel, dedicado ao tema “Petróleo & Gás e a Transição Energética”, Gabriel Kropsch, diretor-geral, presidente do Conselho de Energia e professor trouxe reflexões sobre os desafios da transformação energética e o papel estratégico do setor na economia nacional.

Já o segundo painel abordou a “Construção Naval e Offshore” com a participação de João Azeredo, presidente da Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (ABEEMAR), discutindo as perspectivas para o fortalecimento da indústria naval e das atividades offshore, segmentos historicamente relevantes para a geração de empregos e investimentos na região.

“Mais do que um evento de networking, o Café Movimento Nova Indústria Niterói foi concebido como uma iniciativa estratégica para fortalecer o alinhamento e a gestão dos setores onshore e offshore da cidade. A proposta deste encontro que agora será bimestral, será criar um ambiente qualificado para a geração de conexões, identificação de oportunidades de negócios e construção de soluções capazes de impulsionar a Economia do Mar”, destacou Alfeu Barreto, idealizador do evento.

Segundo a organização, o encontro reflete um trabalho contínuo de articulação entre diferentes segmentos produtivos, mantendo um diálogo aberto e colaborativo com empresários, profissionais, instituições de ensino e lideranças públicas e privadas. O foco está na construção de iniciativas alinhadas ao desenvolvimento sustentável, à inovação e ao aumento da competitividade regional.

