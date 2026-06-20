Niterói: Elaine Monteiro, Alex Ferraz e Mariana, da Delle Espose Divulgação
Elaine Monteiro será mestre de cerimônias no lançamento da coleção Iconique
Nova coleção da Delle Spose será lançada para o segmento de moda noiva
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Centro de Artes UFF celebra Mês do Orgulho LGBTQIAPN+
Reitoria, em Icaraí, terá diversas atividades culturais que celebram o orgulho gay
Prefeito Rodrigo Neves assina acordo de cooperação entre Mercocidades e associação italiana
Parceria entre Mercocidades e entidade italiana fortalece a cooperação entre cidades da América do Sul e da Europa
Niterói capacita profissionais das policlínicas em Teleeletro
A formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação Municipal
Santa Rosa recebe arraiá gratuito neste fim de semana na Praça Raul de Oliveira Rodrigues
Evento reúne música, gastronomia e atrações para toda a família
Cortejo Junino dos Doutores da Alegria leva música e diversão ao Getulinho
Em clima de festa junina, os Doutores da Alegria promoveram um cortejo pelos corredores da unidade
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