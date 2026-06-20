Niterói: Elaine Monteiro, Alex Ferraz e Mariana, da Delle Espose - Divulgação

Niterói: Elaine Monteiro, Alex Ferraz e Mariana, da Delle Espose Divulgação

Publicado 20/06/2026 10:05

Niterói - No próximo dia 25 de junho, a comunicadora Elaine Monteiro assume o papel de mestre de cerimônias no evento de lançamento da coleção ICONIQUE, do ateliê Delle Spose, em Niterói (RJ). Reconhecida por sua presença marcante e condução elegante, Elaine será responsável por apresentar a proposta da nova coleção e conduzir os momentos do evento, que promete reunir convidados do universo da moda e do lifestyle.

A coleção Iconique carrega em seu nome uma palavra de origem francesa que significa “icônico” — aquilo que se torna referência, atravessa o tempo e permanece na memória. O conceito reflete uma estética que valoriza a beleza com identidade, indo além das tendências para criar peças que simbolizam histórias únicas. Na proposta da Delle Spose, Iconique traduz a essência da noiva contemporânea: uma mulher que não apenas veste um traje, mas expressa sua personalidade com autenticidade. Os modelos celebram o amor com elegância e força, marcando o grande dia como uma experiência atemporal e inesquecível.

O evento reforça o posicionamento do ateliê no segmento de moda noiva, apostando em criações que unem sofisticação, significado e exclusividade, enquanto a presença de Elaine Monteiro contribui para uma condução dinâmica e refinada da ocasião. Para mais informações ou agendamento, acesse @elainemonteiro.celebrante ou entre em contato pelo WhatsApp (21) 98405-0396

