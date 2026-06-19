Niterói: iniciativa fortalece os laços entre governos locais da América do Sul e da Europa e amplia as oportunidades de intercâmbio de experiências, desenvolvimento sustentável e cooperação internacionalDivulgação
Prefeito Rodrigo Neves assina acordo de cooperação entre Mercocidades e associação italiana
Parceria entre Mercocidades e entidade italiana fortalece a cooperação entre cidades da América do Sul e da Europa
Prefeito Rodrigo Neves assina acordo de cooperação entre Mercocidades e associação italiana
Parceria entre Mercocidades e entidade italiana fortalece a cooperação entre cidades da América do Sul e da Europa
Niterói capacita profissionais das policlínicas em Teleeletro
A formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação Municipal
Santa Rosa recebe arraiá gratuito neste fim de semana na Praça Raul de Oliveira Rodrigues
Evento reúne música, gastronomia e atrações para toda a família
Cortejo Junino dos Doutores da Alegria leva música e diversão ao Getulinho
Em clima de festa junina, os Doutores da Alegria promoveram um cortejo pelos corredores da unidade
Prefeitura inaugura Casa Smart na Ilha da Conceição e amplia qualificação profissional gratuita em tecnologia
Unidade da SMICT em parceria com a Firjan oferece curso de Operador de Computador em três turnos
Samba no Horto terá nova edição neste sábado no Horto do Barreto
Evento gratuito retorna com música, cultura popular e programação de lazer para toda a família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.