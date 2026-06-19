Niterói: iniciativa fortalece os laços entre governos locais da América do Sul e da Europa e amplia as oportunidades de intercâmbio de experiências, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional - Divulgação

Niterói: iniciativa fortalece os laços entre governos locais da América do Sul e da Europa e amplia as oportunidades de intercâmbio de experiências, desenvolvimento sustentável e cooperação internacionalDivulgação

Publicado 19/06/2026 18:16

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, assinou nesta sexta-feira (19), durante agenda oficial na embaixada brasileira na Itália, um acordo de cooperação institucional entre a Rede Mercocidades e a Associação Italiana para o Conselho de Municípios e Regiões da Europa (AICCRE).

A iniciativa fortalece os laços entre governos locais da América do Sul e da Europa e amplia as oportunidades de intercâmbio de experiências, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional.

“Este acordo representa um passo importante para aproximar cidades que compartilham o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a melhoria da qualidade de vida da população. A cooperação internacional entre governos locais é uma ferramenta estratégica para trocar experiências, construir soluções conjuntas e fortalecer políticas públicas que gerem resultados concretos para os cidadãos”, destacou o prefeito Rodrigo Neves, ao lado do embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca, e de dirigentes da AICCRE.

Fundada em 1952, a AICCRE é a entidade responsável por conectar os governos locais italianos à Europa e ao restante do mundo.

Homenagem na Câmara Municipal

Antes da assinatura do acordo, Rodrigo Neves foi homenageado pela Câmara Municipal de Roma. Ele recebeu a medalha comemorativa da Assembleia Capitolina, honraria concedida como reconhecimento institucional e símbolo do fortalecimento das relações entre Niterói e a capital italiana.

O prefeito foi recebido pela presidente da Câmara, Svetlana Celli, pelo vereador Federico Rocca e por outros parlamentares. Rodrigo Neves também esteve na Câmara dos Deputados da Itália, a convite do deputado Fabio Porta, presidente do Grupo Parlamentar Itália-Brasil e representante da América do Sul no Parlamento italiano.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância do fortalecimento dos governos locais e do acordo do Mercosul com a União Europeia e recebeu da deputada Sara Ferrari o convite para apresentar, no Parlamento italiano, as políticas públicas desenvolvidas por Niterói para o enfrentamento ao feminicídio. A cidade de Niterói não registra feminicídios há 16 meses.