Niterói: Grupo D'Forró se apresenta na praça em Santa Rosa - Divulgação

Niterói: Grupo D'Forró se apresenta na praça em Santa RosaDivulgação

Publicado 19/06/2026 18:06

Niterói - A Prefeitura, por meio da Administração Regional de Santa Rosa, e a Associação de Food Trucks, promove entre sexta (19) e domingo (21), o Arraiá de Santa Rosa, na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, próxima ao Largo do Marrão. Com entrada gratuita, o evento vai reunir música ao vivo, gastronomia, artesanato, moda e atividades para crianças, oferecendo uma programação especial para toda a família.

Durante os três dias de festa, o público poderá aproveitar apresentações de forró e samba com artistas e grupos locais, além de uma área gastronômica com comidas típicas juninas e opções de street food.

Na sexta-feira (19), a programação começa às 15h, com a abertura da feira de artesanato e moda, do espaço gastronômico e do Espaço Kids. No sábado (20) e no domingo (21), as atividades terão início às 14h.

Os shows começam sempre às 16h. Na sexta-feira, o grupo D’Forró abre a programação musical. No sábado, a animação fica por conta do cantor Maurício Praxaxar. Já no domingo, o grupo Forró do Bom sobe ao palco para encerrar a programação de forró.

A partir das 18h, a festa continua com Pedro Ivo, na sexta-feira; o grupo Samba de Mulheres, no sábado; e Emerson Campos, no domingo.

Serviço

Arraiá de Santa Rosa

Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026

Horário: a partir das 15h na sexta-feira e das 14h no sábado e domingo

Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues (esquina das ruas Paulo César e Geraldo Martins, Largo do Marrão, Santa Rosa)

Entrada: gratuita

Programação de shows

Sexta-feira (19)

16h – D’Forró

18h – Pedro Ivo

Sábado (20)

16h – Maurício Praxaxar

18h – Samba de Mulheres

Domingo (21)

16h – Forró do Bom

18h – Emerson Campos