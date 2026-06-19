Niterói: iniciativa também terá caráter solidário, convidando os visitantes a contribuírem com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais desenvolvidas no município - Divulgação

Niterói: iniciativa também terá caráter solidário, convidando os visitantes a contribuírem com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais desenvolvidas no municípioDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:07

Niterói - Os apaixonados por carros antigos já têm encontro marcado em Niterói. No próximo dia (21) de junho, das 9h às 15h, o Horto do Barreto, vai receber a celebração do Dia Mundial do Fusca, reunindo proprietários, colecionadores e admiradores de um dos automóveis mais icônicos da história mundial.



Para o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, o evento reforça a vocação do Horto do Barreto como espaço de convivência e integração comunitária. "Eventos como o Dia Mundial do Fusca ajudam a aproximar as famílias dos espaços públicos, fortalecem o sentimento de pertencimento da população e movimentam a economia local. O Horto do Barreto vem se consolidando como um importante polo de lazer e cultura da Zona Norte de Niterói, e a Secretaria de Governo tem orgulho de apoiar iniciativas que promovem a convivência, a solidariedade e a valorização da memória cultural", destacou o secretário.

Com entrada gratuita, a iniciativa também terá caráter solidário, convidando os visitantes a contribuírem com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais desenvolvidas no município. O evento vai promover uma grande confraternização entre os participantes, com exposição de veículos, música ao vivo, food trucks e mercado de peças, oferecendo lazer e entretenimento para toda a família em um dos espaços mais agradáveis da cidade.

O encontro é promovido com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo e da Administração Regional do Barreto, além da participação da Família Ferrugem Air Cooled-RJ, um dos grupos organizadores do evento e referência entre os colecionadores e entusiastas dos veículos Volkswagen refrigerados a ar no Estado do Rio de Janeiro. A programação promete atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, consolidando o Horto do Barreto como palco de grandes encontros temáticos e atividades voltadas para toda a família.



Serviço



Dia Mundial do Fusca – Niterói

Data: 21 de junho de 2026

Hora: 9h às 15h

Local: Horto do Barreto

Endereço: Rua Doutor Luiz Palmier, s/nº – Barreto – Niterói

Entrada gratuita