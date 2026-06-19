Niterói: cidade registrou a maior redução de roubos de rua entre os municípios analisados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nos cinco primeiros meses do ano - Divulgação

Niterói: cidade registrou a maior redução de roubos de rua entre os municípios analisados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nos cinco primeiros meses do anoDivulgação

Publicado 19/06/2026 10:08

Niterói - A cidade de Niterói registrou a maior redução de roubos de rua entre os municípios analisados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nos cinco primeiros meses do ano. O indicador, que reúne os crimes de roubo a transeunte, roubo de celular e roubo em coletivo, caiu 44,8% na cidade em comparação com o mesmo período do ano passado, desempenho mais que o dobro da redução registrada em todo o estado do Rio de Janeiro, que foi de 19,7%.

O resultado reforça uma trajetória consistente de queda dos índices de criminalidade, construída a partir dos investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói em tecnologia, inteligência, prevenção e integração com as forças de segurança. O prefeito Rodrigo Neves destacou que os números refletem uma política pública construída ao longo dos últimos anos, baseada em planejamento, investimentos e cooperação institucional.

“Esse resultado é fruto de muito trabalho e de investimentos contínuos que a Prefeitura de Niterói vem realizando ao longo da última década no enfrentamento ao crime e na prevenção a violência urbana. Embora a segurança pública seja uma atribuição constitucional do Estado, Niterói nunca cruzou os braços. Elaboramos o Pacto Niterói contra a violência, um plano municipal de segurança pública, apoiamos as forças de segurança com tecnologia, inteligência, integração e infraestrutura. Seguiremos investindo porque para nós segurança pública é prioridade! ”, afirmou Rodrigo Neves.

Os resultados divulgados pelo ISP são reflexo de uma estratégia iniciada há mais de dez anos pela Prefeitura de Niterói para apoiar as forças de segurança estaduais e federais. Mesmo sem ter atribuição constitucional sobre o policiamento ostensivo e a investigação criminal, o município passou a investir fortemente no apoio às polícias, na ampliação em 400% do efetivo da Guarda Municipal, em tecnologia, inteligência, prevenção à violência e integração.

Nos últimos anos, a Prefeitura investiu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) que conta com cerca de 800 câmeras integradas, entre elas 120 equipamentos inteligentes de cercamento eletrônico instalados nos principais acessos da cidade. A tecnologia permite identificar, em tempo real, veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em delitos, contribuindo diretamente para o trabalho das forças de segurança. Desde sua implantação, o sistema já auxiliou na recuperação de mais de 800 veículos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destaca que os resultados são consequência direta da integração entre tecnologia, inteligência e prevenção.

“Os números demonstram a importância da integração entre as forças de segurança e os investimentos realizados pelo município em tecnologia e inteligência. O trabalho desenvolvido pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), fortaleceu a capacidade de monitoramento da cidade, ampliou a troca de informações e permitiu respostas mais rápidas às ocorrências. Ao mesmo tempo, seguimos investindo em prevenção, com programas como o Proeis e o Pacto Niterói Contra a Violência, fortalecendo uma cultura de paz junto às nossas crianças e jovens”, afirmou Chagas.

Maior redução entre os municípios analisados

A análise divulgada pelo Instituto de Segurança Pública mostra que Niterói apresentou a maior redução proporcional de roubos de rua entre os municípios destacados no levantamento estadual. A cidade registrou 276 ocorrências a menos no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, alcançando uma queda de 44,8%.

Enquanto Niterói apresentou a maior redução do período, outras regiões registraram desempenhos inferiores e, em alguns casos, aumento dos registros. O próprio levantamento aponta que o município de Magé apresentou crescimento de 30,8% nos roubos de rua no mesmo período.

O secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, destaca que o acompanhamento permanente dos indicadores criminais é um diferencial da gestão municipal.

“A redução dos índices criminais é resultado de um trabalho permanente de monitoramento e integração. Niterói conta com um Observatório de Segurança (ONISP) que acompanha diariamente os registros das delegacias. Esse acompanhamento permite antecipar tendências dos indicadores que posteriormente serão divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, fornecendo informações estratégicas para o planejamento das ações integradas realizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A partir dessa análise técnica e do uso intensivo da tecnologia, conseguimos direcionar recursos, apoiar as forças de segurança e atuar de forma cada vez mais eficiente na prevenção e no combate à criminalidade”, afirmou Ordacgy.

A atuação integrada promovida pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal reúne representantes das forças de segurança estaduais, federais e municipais para o planejamento de ações conjuntas. Entre os destaques estão as operações integradas de fiscalização e combate à receptação, como a Operação Asfixia, além do apoio permanente às forças policiais por meio do compartilhamento de imagens, inteligência e infraestrutura.

Além disso, a Prefeitura mantém investimentos em bases descentralizadas da Polícia Militar, apoio às ações da Polícia Civil e da Polícia Federal, programas de prevenção à violência e iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania e da prevenção a violência urbana.