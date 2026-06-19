Niterói: expectativa é receber um público ainda maior nesta segunda edição, ampliando a integração entre moradores e visitantes - Divulgação

Niterói: expectativa é receber um público ainda maior nesta segunda edição, ampliando a integração entre moradores e visitantesDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:46

Niterói - O projeto Samba no Horto chega a mais uma edição no Parque Palmir Silva, mais conhecido como Horto do Barreto, neste sábado (20), das 14h às 20h, com entrada gratuita. A programação promete movimentar o espaço com música, convivência e celebração da cultura popular brasileira, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de lazer e integração comunitária. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo de Niterói (Semug) e da Administração Regional do Barreto, prometendo reunir novamente amantes do samba, famílias e moradores da região em uma grande celebração da cultura popular brasileira.

Para o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, iniciativas como esta demonstram a importância de aproximar a população dos equipamentos públicos municipais.

"O Samba no Horto é um projeto que une cultura, lazer e convivência comunitária em um dos espaços mais agradáveis da cidade. A participação do público na primeira edição foi extremamente positiva e temos certeza de que o evento continuará crescendo e fortalecendo a cultura popular em nossa região", destacou o secretário.

A iniciativa tem como proposta valorizar os artistas locais, promover a ocupação cultural dos espaços públicos e oferecer uma opção gratuita de lazer para a população. Na edição anterior, realizada no dia (30) de maio, centenas de pessoas participaram da programação, que transformou o espaço em um animado ponto de encontro para a comunidade.

Com apresentações musicais e um ambiente acolhedor junto ao Horto do Barreto, o Samba no Horto vem se consolidando como uma importante ação cultural da Zona Norte de Niterói, fortalecendo os laços comunitários e incentivando a convivência entre moradores de diferentes bairros da cidade.

A expectativa é receber um público ainda maior nesta segunda edição, ampliando a integração entre moradores e visitantes. O evento é realizado por produtores culturais da região, com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo, da Administração Regional do Barreto e de parceiros locais.



Serviço

Samba no Horto

EVENTO GRATUITO

Data: 20 de junho de 2026

Horário: 14h às 20h

Local: Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) – Barreto, Niterói