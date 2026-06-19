Niterói: formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação MunicipalDivulgação
A formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação Municipal, e teve como foco a realização técnica do exame de eletrocardiograma, além da orientação sobre os fluxos de encaminhamento dos exames para emissão de laudos por meio do serviço de telediagnóstico.
A iniciativa tem como objetivo qualificar os profissionais para a correta execução dos procedimentos e para a utilização adequada dos recursos tecnológicos disponíveis na rede, contribuindo para ampliar a agilidade, a segurança e a eficiência no acesso aos diagnósticos especializados.
A ação também reforça a integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Universitário Antônio Pedro, consolidando parcerias que contribuem para a inovação e o aprimoramento contínuo da assistência à saúde em Niterói.
Com a ampliação das ações de telediagnóstico, os pacientes passam a contar com maior rapidez na obtenção de laudos, favorecendo a tomada de decisão clínica e garantindo mais agilidade e segurança na continuidade do cuidado.
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