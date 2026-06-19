Niterói: formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação Municipal - Divulgação

Niterói: formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação MunicipalDivulgação

Publicado 19/06/2026 18:11

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizou, nesta sexta-feira (19), uma capacitação em Teleeletro voltada para profissionais das policlínicas da rede municipal. A atividade foi promovida em parceria com o Núcleo de Saúde Digital do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e integra as estratégias de fortalecimento da Saúde Digital no município.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância da capacitação para a modernização da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “A Saúde Digital é uma ferramenta estratégica para ampliar o acesso da população a serviços especializados e tornar o atendimento mais resolutivo. Investir na capacitação das equipes é fundamental para garantir a qualidade dos processos e fortalecer uma rede cada vez mais integrada, eficiente e humanizada”, afirmou a secretária.



A formação foi conduzida pelo médico Henrique Mussi, da equipe da Regulação Municipal, e teve como foco a realização técnica do exame de eletrocardiograma, além da orientação sobre os fluxos de encaminhamento dos exames para emissão de laudos por meio do serviço de telediagnóstico.



A iniciativa tem como objetivo qualificar os profissionais para a correta execução dos procedimentos e para a utilização adequada dos recursos tecnológicos disponíveis na rede, contribuindo para ampliar a agilidade, a segurança e a eficiência no acesso aos diagnósticos especializados.



A ação também reforça a integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Universitário Antônio Pedro, consolidando parcerias que contribuem para a inovação e o aprimoramento contínuo da assistência à saúde em Niterói.



Com a ampliação das ações de telediagnóstico, os pacientes passam a contar com maior rapidez na obtenção de laudos, favorecendo a tomada de decisão clínica e garantindo mais agilidade e segurança na continuidade do cuidado.