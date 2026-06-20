Niterói: torcedores de diferentes idades ocuparam as áreas de convivência e os espaços espalhados pelo evento para acompanhar a vitória da "Seleção Canarinho" de 3x0 entre Brasil e Haiti - Divulgação

Niterói: torcedores de diferentes idades ocuparam as áreas de convivência e os espaços espalhados pelo evento para acompanhar a vitória da "Seleção Canarinho" de 3x0 entre Brasil e HaitiDivulgação

Publicado 20/06/2026 18:05

Niterói - Pagode, futebol e Copa do Mundo. A combinação levou os torcedores ao Caminho Niemeyer, em Niterói, nesta sexta-feira (19), para mais uma edição do Energia Para Torcer. Com show de Thiaguinho, transmissão em telão da partida entre Brasil e Haiti e uma programação que foi até a madrugada, a fan fest voltou a reunir torcedores em clima de celebração.

A festa começou antes mesmo do apito inicial. Escalado para comandar o aquecimento da torcida, Thiaguinho subiu ao palco com um repertório repleto de sucessos como “Vencedor”, “Pé Na Areia” e “Falta Você”.

Durante a transmissão da partida, torcedores de diferentes idades ocuparam as áreas de convivência e os espaços espalhados pelo evento para acompanhar a vitória da "Seleção Canarinho" de 3x0 entre Brasil e Haiti. A programação contou ainda com praça de alimentação, troca de figurinhas, espaço beleza, ativações interativas e atrações para toda a família.

Após o jogo, a celebração continuou com apresentações do Monobloco e da Furacão 2000, mantendo o público reunido até a madrugada em mais uma noite marcada pelo encontro entre música e futebol.

Idealizado e produzido pela PECK, com apresentação da Enel, o Energia Para Torcer retorna ao Caminho Niemeyer no próximo dia 24 de junho, quando recebe Ferrugem após a partida entre Brasil e Escócia. A programação segue no dia 29 de junho com show de Belo, caso a Seleção Brasileira avance para a fase eliminatória da Copa do Mundo.