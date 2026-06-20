Niterói: secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento integral dos estudantes - Guto Rodriguez

Niterói: secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento integral dos estudantesGuto Rodriguez

Publicado 20/06/2026 10:11

Niterói – A Secretaria Municipal de Educação de Niterói, por meio do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, abriu, na última sexta-feira (19), a primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR). A iniciativa reúne estudantes de 21 unidades da Rede Municipal de Educação em disputas de futsal, handebol, vôlei e basquete, ampliando as oportunidades de participação esportiva e fortalecendo o esporte como ferramenta de formação, convivência e desenvolvimento dos alunos.

O JAR foi criado para incentivar a prática esportiva no ambiente escolar, promover a integração entre as unidades da rede e estimular valores como cooperação, respeito, disciplina e trabalho em equipe.

A competição também servirá como preparação para os Jogos Escolares de Niterói (JEN), principal competição estudantil do município. Promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, o JEN reúne estudantes das redes pública e privada da cidade em diversas modalidades esportivas, incentivando a integração, o espírito esportivo e a prática de atividades físicas entre crianças e adolescentes.

Participação e integração

Os Jogos Abertos da Rede contemplam estudantes de diferentes faixas etárias, seguindo a mesma divisão adotada pelo JEN: Sub-16, Sub-14, Sub-12 e Sub-10, além da participação de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As disputas serão organizadas de acordo com cada categoria, respeitando as características e as etapas de desenvolvimento dos participantes.

Outro diferencial do JAR é o incentivo à ampla participação dos estudantes. As equipes poderão ser formadas de maneira mista em todas as modalidades e categorias. Cada time poderá contar com até 15 atletas inscritos, garantindo que um número maior de alunos tenha a oportunidade de vivenciar a experiência esportiva e representar sua escola.

A cerimônia de abertura contou com um desfile das unidades participantes na quadra do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, que sediará as competições, e reuniu estudantes, professores, gestores e familiares.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento integral dos estudantes.

“Os Jogos Abertos da Rede representam mais uma oportunidade para que nossos estudantes vivenciem o esporte como parte do seu processo de formação. Queremos que cada aluno encontre na escola um espaço de aprendizagem, convivência e desenvolvimento de talentos. Ao investir no esporte educacional, estamos fortalecendo valores importantes para a vida e ampliando as oportunidades para nossas crianças e jovens”, destacou Bira Marques.

Além de preparar as equipes que representarão a Rede Municipal nos Jogos Escolares de Niterói, o JAR também contribuirá para a identificação de talentos que poderão integrar os diferentes eixos do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, ampliando as oportunidades de desenvolvimento esportivo oferecidas aos estudantes da rede.