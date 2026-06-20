Niterói: participantes conheceram a maquete do PARNIT, as rampas de voo livre, a Estrada da Viração e a trilha do Santo Inácio - Divulgação

Niterói: participantes conheceram a maquete do PARNIT, as rampas de voo livre, a Estrada da Viração e a trilha do Santo InácioDivulgação

Publicado 20/06/2026 18:01

Niterói - A Prefeitura recebeu, neste sábado (20), representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Arraial do Cabo e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus Cabo Frio, para uma atividade de intercâmbio e educação ambiental no Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT).

A ação foi conduzida pela Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal que compartilhou experiências sobre o trabalho desenvolvido pela equipe na proteção ambiental, na educação para a conservação e no apoio à gestão das unidades de preservação do município.

Durante a visita, os participantes conheceram a maquete do PARNIT, as rampas de voo livre, a Estrada da Viração e a trilha do Santo Inácio. Ao longo do percurso, foram apresentadas informações sobre a história do parque, suas características geográficas, sua biodiversidade e o papel desempenhado pela Coordenadoria de Meio Ambiente no desenvolvimento de ações de preservação e conscientização ambiental.

O coordenador de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói, Renato Macedo, destacou a importância da troca de experiências entre instituições que atuam na área ambiental.

“É uma satisfação compartilhar o trabalho desenvolvido pela nossa equipe e receber profissionais de outros municípios e instituições interessados em conhecer nossas práticas. A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para a preservação dos recursos naturais, e essa troca de conhecimento fortalece as ações de conservação e amplia o alcance das boas práticas ambientais”, afirmou.

A atividade também permitiu a integração entre os profissionais das diferentes instituições, fortalecendo a cooperação e a disseminação de experiências bem-sucedidas na área ambiental.