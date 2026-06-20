Niterói: Iniciativa promoveu atividades de bem-estar, serviços e troca de experiências com foco no protagonismo feminino - Claudio Fernandes

Niterói: Iniciativa promoveu atividades de bem-estar, serviços e troca de experiências com foco no protagonismo femininoClaudio Fernandes

Publicado 20/06/2026 18:09

Niterói - Em uma tarde dedicada à escuta, ao acolhimento e à troca de experiências, cerca de 40 mulheres se reuniram neste sábado (20), na Sociedade Beneficente Sagrada Família, na Vila Ipiranga, para participar de mais uma edição da Mesa de Diálogo promovida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social. Com foco no protagonismo feminino, o encontro ofereceu serviços, atividades de bem-estar e um espaço para fortalecer a participação das mulheres na construção de políticas públicas.

“Realizamos mais uma edição das Mesas de Diálogo, a proposta é promover o diálogo nos territórios, abordando temas como empoderamento feminino, protagonismo das mulheres e participação social. Esta foi a sexta atividade realizada e nossa expectativa é promover cerca de 30 rodas de conversa ao longo deste ano, fortalecendo a integração entre as secretarias e levando informação e serviços públicos para os territórios mais vulneráveis da cidade”, afirmou o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro.

Durante a atividade, as participantes tiveram acesso a ações de promoção da saúde e bem-estar, palestra direcionada a mães atípicas, auriculoterapia, serviços de trancista e outras iniciativas voltadas ao fortalecimento feminino. O evento também contou com espaço de recreação para crianças, permitindo que as mães participassem das atividades com mais tranquilidade.

Uma das idealizadoras do encontro, a líder comunitária da Vila Ipiranga, Bernadete Fernandes, destacou a importância de aproximar informação e oportunidades das moradoras da comunidade.

“Preparamos este evento com muito carinho para as mulheres da Vila Ipiranga. A ideia é trazer para dentro da comunidade informações, serviços e oportunidades que muitas vezes não chegam a todos. Ver essa participação e esse interesse das moradoras é muito gratificante”, explicou Bernadete.

Integração de ações no território - A ação foi realizada em parceria com a Federação das Associações de Moradores do Município de Niterói (Famnit), o projeto Empodera Mulher Comunidade e a Secretaria Municipal da Mulher. A iniciativa integra as ações do Plano Municipal de Participação Social, que busca ampliar os canais de participação cidadã e fortalecer o diálogo entre governo e população.

A diretora da pauta de mulheres da Famnit, Marcelle Freitas, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar a participação feminina nos espaços de decisão e fortalecer o papel das mulheres nas comunidades.

“O Empodera Mulher leva informação, fortalece a autoestima e incentiva as mulheres a ocuparem espaços de participação e construção de políticas públicas. Muitas vezes, mulheres das comunidades acreditam que seu papel está restrito ao cuidado da casa e da família, mas iniciativas como essa mostram que elas também podem atuar na transformação de suas realidades e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa”, destacou Marcelle.

Moradora da Vila Ipiranga, Luiza Ferreira, de 57 anos, afirmou que a ação permitiu conhecer oportunidades e serviços que muitas vezes não chegam ao conhecimento da população.

“O evento está sendo muito bom porque nos permite conhecer programas da Prefeitura que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento. Hoje descobri oportunidades de cursos e outras ações voltadas para as mulheres. Foi uma experiência muito gratificante e espero que seja a primeira de muitas”, pontuou Luiza.

As Mesas de Diálogo são realizadas em diferentes regiões da cidade e têm como objetivo aproximar o poder público das comunidades, promovendo a escuta ativa dos moradores e contribuindo para a construção coletiva de políticas públicas mais alinhadas às necessidades da população. A próxima edição terá como foco o tema da acessibilidade, dando continuidade às ações previstas pelo Plano Municipal de Participação Social.