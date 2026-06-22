Niterói: doação de sangue pode ser realizada no HEAL - Divulgação

Niterói: doação de sangue pode ser realizada no HEAL Divulgação

Publicado 22/06/2026 10:26

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) realiza nesta segunda-feira (22), campanha de doação de sangue com o objetivo de reforçar os estoques e incentivar a solidariedade entre colaboradores e a população. A ação acontece das 9h às 16h, no auditório da unidade, em parceria com o Hemorio. O Heal está localizado na Rua Teixeira de Freitas, nº 30, bairro Fonseca.



Com o tema “Doe amor. Doe esperança”, a iniciativa destaca a importância de um gesto simples que pode salvar vidas e transformar histórias. A campanha também busca conscientizar sobre a necessidade contínua de doadores, especialmente em períodos de baixa nos bancos de sangue.



A mobilização integra as ações de humanização e cuidado promovidas pelo hospital, e a participação é aberta a todos que atendam aos critérios para doação, fortalecendo uma corrente de solidariedade essencial para o atendimento hospitalar. “O sangue é insubstituível e não pode ser fabricado, basta apenas um ato de amor”, resumiu a Coordenadora da Agência Transfusional do Heal, Rebecca Porto Moreira.



Critérios básicos para doação de sangue:



• Ter entre 16 e 69 anos (menores com autorização)

• Pesar no mínimo 50 kg

• Estar em boas condições de saúde

• Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos antes)

• Apresentar documento oficial com foto

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24h

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h





