Niterói: doação de sangue pode ser realizada no HEAL Divulgação
Com o tema “Doe amor. Doe esperança”, a iniciativa destaca a importância de um gesto simples que pode salvar vidas e transformar histórias. A campanha também busca conscientizar sobre a necessidade contínua de doadores, especialmente em períodos de baixa nos bancos de sangue.
A mobilização integra as ações de humanização e cuidado promovidas pelo hospital, e a participação é aberta a todos que atendam aos critérios para doação, fortalecendo uma corrente de solidariedade essencial para o atendimento hospitalar. “O sangue é insubstituível e não pode ser fabricado, basta apenas um ato de amor”, resumiu a Coordenadora da Agência Transfusional do Heal, Rebecca Porto Moreira.
Critérios básicos para doação de sangue:
• Pesar no mínimo 50 kg
• Estar em boas condições de saúde
• Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos antes)
• Apresentar documento oficial com foto
• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24h
• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h
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