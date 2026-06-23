Niterói: Ferrugem faz show no festival Energia Para Torcer, no Caminho NiemeyerDivulgação

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Niterói – A fan fest Energia para Torcer abre novamente as portas para o público no Caminho Niemeyer, em Niterói. Nesta quarta-feira (24), último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, a atração principal da noite será o cantor Ferrugem. Ele se apresentará após Brasil X Escócia, partida marcada para as 19h.
O Energia para Torcer 2026 tem patrocínio exclusivo da Enel Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da transmissão dos jogos e shows, o evento oferece ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos. O espaço abre às 15h com a DJ Tamy. Em seguida, o Monobloco assume o som da festa. Após o apito final, é a vez de Ferrugem subir ao palco da fan fest.
Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, dia 13 de junho, a atração principal foi a cantora Ludmilla. O segundo jogo da fase de grupos, dia 19, contou com a presença de Thiaguinho na fan fest. Para o dia 29 de junho, o cantor Belo dará o tom do espetáculo no Caminho Niemeyer. O horário ainda será indicado, de acordo com a definição dos confrontos para a próxima fase do torneio.

Atrações para toda a família

Além da programação musical e da transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, o Energia para Torcer aposta em uma série de experiências gratuitas para quem quiser mergulhar no clima da Copa do Mundo. Entre os destaques, está o Espaço Enel, que reúne uma dinâmica de chute ao gol com distribuição de brindes, área com arquibancada para acompanhar a programação, pontos para carregamento de celular, espaço para troca de figurinhas e um totem inspirado nos tradicionais álbuns da Copa, onde o público poderá tirar fotos como se fosse um jogador convocado para o Mundial. O evento também contará com espaço de maquiagem e penteados temáticos para a torcida brasileira, área de games com mesas de totó e futebol de botão, além de uma exposição com fotos, curiosidades e momentos históricos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Durante os fins de semana do período da Copa do Mundo, em datas sem jogos da Seleção, o projeto ainda promove clínicas esportivas gratuitas de futevôlei, beach tennis, vôlei de praia, ioga e ginástica, ampliando a experiência para além dos dias de evento.

SERVIÇO

Energia Para Torcer 2026
Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro, Niterói
Dia 24/6: Portões abertos às 15h. Brasil x Escócia às 19h. Show de Ferrugem a partir das 21h
Ingressos a partir de R$ 75 (meia entrada ou mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Bilheteria Digital - https://www.bilheteriadigital.com
 
 