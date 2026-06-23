Niterói: Ferrugem faz show no festival Energia Para Torcer, no Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: Ferrugem faz show no festival Energia Para Torcer, no Caminho NiemeyerDivulgação

Publicado 23/06/2026 10:49

Niterói – A fan fest Energia para Torcer abre novamente as portas para o público no Caminho Niemeyer, em Niterói. Nesta quarta-feira (24), último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, a atração principal da noite será o cantor Ferrugem. Ele se apresentará após Brasil X Escócia, partida marcada para as 19h.

O Energia para Torcer 2026 tem patrocínio exclusivo da Enel Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da transmissão dos jogos e shows, o evento oferece ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos. O espaço abre às 15h com a DJ Tamy. Em seguida, o Monobloco assume o som da festa. Após o apito final, é a vez de Ferrugem subir ao palco da fan fest.