Ruas vencedoras do concurso "Minha rua é Hexa" - Claudio Fernandes

Ruas vencedoras do concurso "Minha rua é Hexa"Claudio Fernandes

Publicado 23/06/2026 19:21

Niterói – Enquanto as seleções suam a camisa na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026, três ruas de Niterói já podem comemorar. Nesta segunda (22), saiu o resultado do concurso “Minha rua é Hexa”, que vai premiar as decorações mais criativas de ruas e condomínios da cidade durante o mundial de futebol. Ao todo, mais de 6.700 pessoas votaram pelo site http://www.niteroi.rj.gov.br/minharuaehexa

“Essa é uma iniciativa singela e muito simbólica, que busca resgatar uma tradição que sempre fez parte da memória afetiva dos brasileiros e também de Niterói: as ruas enfeitadas com as cores do Brasil durante a Copa do Mundo. A ideia era incentivar moradores, famílias, condomínios e vizinhos a se reunirem novamente em torno desse espírito coletivo, celebrando o futebol, a convivência e o sentimento de pertencimento”, afirma o coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern.

A campeã é a Rua Alarico de Souza, no Atalaia, com 1.218 votos (18,03%). Em segundo lugar, está a Travessa Santa Clara, em Ponta D’Areia, com 861 votos (12,75%). E a Rua Ministro Sousa Costa, no bairro Tenente Jardim, ocupa a terceira colocação, com 641 votos (9,49%).

“Em 2022, já havíamos feito a pintura da rua, mas em uma escala bem menor. Nesta Copa, contamos com uma participação muito maior dos moradores, que se envolveram para resgatar essa tradição. A organização e o espírito de união fizeram toda a diferença. Foram noites de muito trabalho e dedicação, mas a alegria e o orgulho de conquistar o concurso fizeram tudo valer a pena”, destaca a moradora do Atalaia, Naomy Sales.

Todas receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial, com estrutura totalmente custeada pela Prefeitura de Niterói. A programação contará com telão de LED para transmissão dos jogos da Copa e sistema de sonorização, além de atividades recreativas voltadas ao público infantil e apoio logístico.

“O pessoal ficou muito empolgado e feliz com o concurso. A pintura da rua é uma tradição antiga. Eu comecei a participar em 1994, mas antes disso meus pais e os moradores mais antigos já mantinham essa tradição. Desde então, fazemos a decoração a cada Copa. O bairro inteiro se mobiliza, as pessoas querem ajudar e muitos visitantes passam pela rua para conhecer o trabalho. A repercussão foi tão positiva que já estamos falando sobre a possibilidade de, pela primeira vez, fazermos uma decoração para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem. Como a competição será realizada no Brasil, a ideia tem animado bastante os moradores”, conta Sandro Viana, morador da Ponta da Areia.

A rua vencedora receberá a Fan Fest no dia 19 de julho, data da final da Copa do Mundo 2026. Já o segundo e terceiro colocados terão os eventos realizados nesta quarta-feira (24), durante o último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição. Moradores das três localidades também receberão ingressos oficiais para o evento “Niterói - Energia para Torcer”, que acontece no Caminho Niemeyer.

“Para além do aspecto decorativo, a pintura nas ruas traduz a criatividade do povo brasileiro. Em época de Copa, essa expressão ganha ainda mais força ao transformar os espaços públicos em ambientes de arte, cor e integração, especialmente para as novas gerações, que precisam se aproximar e dar continuidade a essa tradição”, ressalta a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa.

O concurso, realizado em parceria entre a FAN, a Neltur e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, buscava resgatar a tradição de enfeitar os bairros durante o maior evento do futebol mundial e estimular a participação dos moradores. Ao todo, mais de 50 ruas e condomínios participaram.