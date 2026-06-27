Niterói: animal foi resgatado pela equipe da Prefeitura em Piratininga, na Região Oceânica - Reprodução

Niterói: animal foi resgatado pela equipe da Prefeitura em Piratininga, na Região OceânicaReprodução

Publicado 27/06/2026 00:09

Niterói - Um representante de uma das aves marinhas mais conhecidas da população, os pinguins, chegou nesta quinta-feira (25) à Prainha de Piratininga. O animal foi resgatado pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói e encaminhado ao Instituto Eco Conservation, parceiro da Prefeitura no atendimento e reabilitação da fauna marinha.

Apesar da cena despertar curiosidade e até vontade de ajudar, a orientação é simples: não se deve tocar no animal e é importante acionar imediatamente a Guarda Municipal pelo telefone 153. A equipe é treinada para esse tipo de ocorrência e fará o encaminhamento adequado. Por isso, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói está orientando a população sobre o que fazer ao encontrar o animal.

O coordenador da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói, Renato Macedo, destaca que a colaboração da população é fundamental para garantir o atendimento adequado aos animais.

"Ao encontrar um pinguim, a orientação é não tocar no animal e acionar imediatamente a Guarda Municipal pelo 153. Nossas equipes são capacitadas para realizar o resgate com segurança e encaminhá-lo ao Instituto Eco Conservation, onde receberá os cuidados necessários para sua recuperação e, quando estiver apto, retornar ao seu habitat natural”, explicou Renato Macedo.

Todos os anos, entre os meses de junho e setembro, principalmente, pinguins-de-magalhães deixam as águas frias da Patagônia, na Argentina e no Chile, e migram em busca de alimento. Durante esse percurso, alguns acabam chegando ao litoral brasileiro, muitas vezes debilitados, desidratados ou exaustos após enfrentarem longas distâncias e correntes marítimas.

Neste período aumenta o número de ocorrências no litoral fluminense, o que torna fundamental a atuação rápida das equipes de resgate.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói possui agentes capacitados para o manejo de animais silvestres e atua em parceria com o Instituto Eco Conservation, responsável pelos cuidados veterinários, recuperação e posterior devolução dos animais ao seu habitat natural, quando apresentam condições de retornar ao mar. Além dos pinguins, a equipe realiza o resgate de diferentes espécies da fauna silvestre encontradas em áreas urbanas ou em situação de risco no município.

A recomendação de não recolocar o pinguim na água é importante porque muitos chegam à costa por estarem debilitados. Sem avaliação veterinária, devolvê-los ao mar pode comprometer as chances de sobrevivência.

O que fazer ao encontrar um pinguim?

A orientação da Guarda Ambiental é:

Ligue imediatamente para o 153;

Não coloque o animal no gelo;

Não o alimente;

Evite manuseá-lo, salvo em situações de risco imediato;

Mantenha-o em um local sombreado e protegido, sem tentar devolvê-lo ao mar;

Afaste cães e outros animais domésticos até a chegada da equipe especializada.

