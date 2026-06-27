Niterói: o cantor Belo faz show na fan fest do Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: o cantor Belo faz show na fan fest do Caminho Niemeyer Divulgação

Publicado 27/06/2026 00:21

Niterói – A fan fest Energia para Torcer recebe o cantor Belo nesta segunda-feira (29), após a partida entre Brasil e Japão. A programação começa ao meio-dia, com abertura dos portões e apresentação da DJ Tamy. Às 14h, o público acompanha o jogo da Seleção Brasileira em telão de alta definição. Em seguida, o Monobloco se apresenta das 16h às 17h, preparando o público para o show de Belo, marcado para as 17h.

O Energia para Torcer 2026 tem patrocínio exclusivo da Enel Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da transmissão dos jogos e shows, o evento oferece ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos.

Atrações para toda a família



O Energia Para Torcer aposta em uma série de experiências gratuitas para quem quiser mergulhar no clima da Copa do Mundo. Entre os destaques, está o Espaço Enel, que reúne uma dinâmica de chute ao gol com distribuição de brindes, área com arquibancada para acompanhar a programação, pontos para carregamento de celular, espaço para troca de figurinhas e um totem inspirado nos tradicionais álbuns da Copa, onde o público poderá tirar fotos como se fosse um jogador convocado para o Mundial.

O evento também contará com espaço de maquiagem e penteados temáticos para a torcida brasileira, área de games com mesas de totó e futebol de botão, além de uma exposição com fotos, curiosidades e momentos históricos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Durante os finais de semana do período da Copa, em datas sem jogos da Seleção, o projeto ainda promove clínicas esportivas gratuitas de futevôlei, beach tennis, vôlei de praia, yoga e ginástica, ampliando a experiência para além dos dias de evento. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, dia 13 de junho, a atração principal foi a cantora Ludmilla. O segundo jogo da fase de grupos, dia 19, contou com a presença de Thiaguinho na fan fest. No dia de Brasil X Escócia, dia 24, Ferrugem comandou a torcida no Caminho Niemeyer.