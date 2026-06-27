Niterói: durante os jogos haverá interatividade com o público presente ao bar, feita pelo repórter Gabriel Gontijo - Divulgação

Niterói: durante os jogos haverá interatividade com o público presente ao bar, feita pelo repórter Gabriel GontijoDivulgação

Publicado 27/06/2026 00:25

Niterói - Veículo de mídia diretamente responsável por fazer os torcedores se apaixonarem pelo futebol, o rádio formou inúmeras gerações de ouvintes que acompanhavam os jogos pela tradicional caixinha. Pensando nisso, o narrador esportivo e jornalista Rodrigo Campos teve uma ideia inovadora. Responsável pela casa de samba Coisas da Antiga, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, o profissional faz as narrações dos jogos da Seleção Brasileira na Copa para o público presente no local. E nesta segunda-feira, dia 29, não será diferente. Quem quiser assistir à partida entre Brasil e Japão vai acompanhar essa dinâmica no duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. Além disso, todos vão se deliciar com um cardápio variado de petiscos saborosos e muita bebida gelada!



Enquanto os clientes assistem à imagem no telão, o áudio é o da narração do profissional. E toda a dinâmica é idêntica a uma tradicional transmissão esportiva no rádio. Com vinhetas identificando o próprio narrador, o comentarista, o repórter, além dos sinais sonoros de hora certa, tempo e placar.



Nascido e criado em Itaipu, Rodrigo Campos tem a experiência de ter feito diversos jogos pelas rádios Tamoio, Manchete, Bradesco Esporte e Nacional. Além disso, foi a voz da TV Brasil nos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 a 2025. Ele conta como surgiu a ideia de fazer os jogos com transmissão radiofônica para o público no bar Coisas da Antiga.



"O local foi administrado durante muito tempo por três irmãos meus. Mas por questões pessoais de cada um, o bar ficou fechado durante alguns anos. Há pouco mais de um mês, resolvi voltar com as atividades. E aí eu pensei numa forma criativa de movimentá-lo. Já que estamos na Copa do Mundo, época em que muitos bares ficam cheios com clientes assistindo aos jogos, por que não fazer uma transmissão de rádio para o público presenciar como é uma transmissão de rádio? Então resolvi colocar essa ideia em prática", comentou Rodrigo Campos.



Estrutura de ponta e interatividade com o público presente



Famoso pelo bordão "É festa!" sempre quando acontece um gol, Campos conta com uma estrutura específica para os jogos. Integram os equipamentos uma mesa de áudio profissional de primeira linha, microfones sem fio, computador conectado a uma potente caixa de som e até pick-ups para sonoplasta e DJ Ronaldo Teixeira, o Ronaldinho. Outro momento durante os jogos é a interatividade com o público presente ao bar feita pelo repórter Gabriel Gontijo. "A gente faz essa interatividade com o público justamente para que eles se sintam parte dessa transmissão. Então, sempre em momentos como o pré-jogo, a pausa para a hidratação e o intervalo do primeiro para o segundo tempo, peço para o Gontijo trazer a opinião de alguém sobre o que tá achando do jogo", acrescentou.



Quem também participa das transmissões e faz a interatividade junto ao público é o jornalista Rodolfo Motta. Conhecido como "O comentarista perfeito", Rodolfo atualmente desempenha a função na Rádio Roquette Pinto, 94,1 FM. Além disso, trabalhou com o próprio Rodrigo Campos na Manchete AM 760. Ambos fizeram a cobertura das copas da Confederações e do Mundo em 2013 e 14, respectivamente, pela emissora.



Atuando no momento como DJ, Ronaldinho teve passagens pelas rádios Livre 1440 e Fluminense 540 AM. Já Gabriel Gontijo trabalhou também pela Fluminense e passou por Bicuda 98,7 FM, Super Rádio Tupi 96,5 FM, web rádio Rede Mais Esportes e, na atualidade, é repórter na Rádio Jovem Carioca e Acerj Web Rádio e TV. O bar Coisas da Antiga fica na Avenida Central Ewerton Xavier. 3345, em Itaipu, na Região Oceânica.



SERVIÇO



Jogo Brasil x Japão

Local: bar Coisas da Antiga

Endereço: Avenida Central Ewerton Xavier, 3345, em Itaipu, Niterói.

Dia: 29 de junho de 2026, segunda-feira

Horário: Aquecimento a partir das 12h30