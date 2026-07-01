Niterói: a organização foi idealizada por Bernardo Medeiros, que criou o instituto em 2018 - Divulgação

Niterói: a organização foi idealizada por Bernardo Medeiros, que criou o instituto em 2018Divulgação

Publicado 01/07/2026 11:06

Niterói - O Instituto Cuida Bem de Mim realizou, neste domingo (28), a terceira edição do seu Arraiá Solidário, em Icaraí. O evento reuniu centenas de pessoas em uma tarde marcada por música, brincadeiras, comidas típicas e, principalmente, solidariedade.

A programação contou com atrações musicais, barraquinhas de brincadeiras produzidas com materiais recicláveis e diversas opções de comidas típicas. Para participar da festa, o público contribuiu com 1 kg de alimento não perecível. Todas as doações arrecadadas serão destinadas a instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além de promover um momento de confraternização para a comunidade, o Arraiá Solidário teve como objetivo ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido pelo Instituto Cuida Bem de Mim.

A organização foi idealizada por Bernardo Medeiros, que criou o instituto em 2018. Filho do cantor Dalto, Bernardo escolheu o nome do projeto como uma homenagem ao pai, autor de um dos maiores sucessos da música brasileira dos anos 1980, 'Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)'.

"O Arraiá Solidário nasceu para unir alegria e solidariedade. É muito gratificante ver tantas famílias reunidas em torno de uma causa que faz a diferença na vida de quem mais precisa. Cada alimento arrecadado representa um gesto de cuidado e de esperança", destaca Bernardo.

