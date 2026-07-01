Niterói: a organização foi idealizada por Bernardo Medeiros, que criou o instituto em 2018Divulgação
Instituto Cuida Bem de Mim realiza terceira edição do Arraiá Solidário e arrecada alimentos para instituições sociais
A organização foi idealizada por Bernardo Medeiros, que criou o instituto em 2018
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Há 10 anos, Niterói é líder em índice de sustentabilidade e eficiência do setor
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Informação veio através do seu amigo artista e também niteroiense, Valério Araújo
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