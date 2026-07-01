Niterói: Unidade de saúde vai funcionar em imóvel desapropriado pelo município - Divulgação

Niterói: Unidade de saúde vai funcionar em imóvel desapropriado pelo municípioDivulgação

Publicado 01/07/2026 11:17

Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou as obras da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icaraí, na Rua Álvares de Azevedo. O novo equipamento funcionará em um imóvel que abrigava uma clínica pediátrica privada, desapropriado pelo município para ampliar a rede de Atenção Primária à Saúde. A unidade será voltada especialmente ao atendimento da população idosa, já que Icaraí é o bairro com a maior proporção de moradores com 60 anos ou mais da cidade.

Durante vistoria às obras, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do investimento para a região.

"Estamos iniciando a reforma deste prédio, que funcionava como uma clínica privada e foi desapropriado pela Prefeitura. Aqui vamos implantar a primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí, com foco especial no atendimento à população com 60 anos ou mais. Teremos clínica médica, geriatria, sala de vacinação e o primeiro Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PAD) do bairro, em parceria com o Ministério da Saúde. As obras já começaram e nossa expectativa é entregar a nova unidade no segundo semestre. A partir daí, os idosos e outras pessoas do bairro não precisarão se deslocar até o Vital Brasil”, ressaltou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforçou que a nova UBS foi planejada para responder às necessidades da população do bairro.

"Esta será a primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí e foi pensada com um olhar especial para a população idosa, já que o bairro concentra a maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais da cidade. A unidade também será a primeira de Icaraí a oferecer o Programa de Atenção Domiciliar (PAD), desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde. Além do atendimento na unidade, haverá uma equipe dedicada ao acompanhamento domiciliar dos idosos que necessitam desse cuidado, fortalecendo a Atenção Primária e ampliando o acesso da população à saúde”, afirmou a secretária.

Com capacidade para realizar entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês e aplicar até 1.200 doses de vacinas mensalmente, a nova unidade contará com consultórios para atendimento multiprofissional, sala de vacinação, espaços para procedimentos de enfermagem, acolhimento e atividades coletivas, oferecendo uma estrutura completa para o acompanhamento da população.

O equipamento foi dimensionado para atender às necessidades de um território com grande concentração de idosos e alta demanda por acompanhamento de doenças crônicas, reunindo, em um mesmo espaço, assistência, imunização, ações preventivas, grupos de convivência e atividades de promoção da saúde, fortalecendo o cuidado contínuo e a qualidade de vida dos moradores.

O administrador regional de Icaraí, Raphael Costa, destacou a expectativa dos moradores com a nova unidade.

"A população está muito animada com essa conquista. Este imóvel já era uma referência em atendimento de saúde para a região e agora passa a oferecer um serviço público de qualidade. Estamos falando de uma área que atende cerca de 100 mil habitantes, que há muitos anos aguardava uma Unidade Básica de Saúde”, concluiu Raphael Costa.