Niterói: Sudano participa do debate e faz pocket show no evento Palco Astronauta Especial - Divulgação

Niterói: Sudano participa do debate e faz pocket show no evento Palco Astronauta EspecialDivulgação

Publicado 01/07/2026 11:51

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto recebe, no dia 11 de julho, a partir das 18h, a edição especial do Palco Astronauta, evento gratuito que reúne palestra, debate e apresentações musicais voltadas a artistas, produtores, estudantes e interessados no mercado da música. A programação é gratuita e está sujeita à lotação. A atividade conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

A realização do evento no Centro Cultural Cauby Peixoto reforça a vocação do espaço para receber atividades formativas, apresentações artísticas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção cultural da cidade. A programação contribui para ampliar o acesso ao conhecimento sobre o mercado da música e criar oportunidades de encontro entre artistas, produtores e público.

“Além de promover apresentações musicais, o Palco Astronauta oferece ao público a oportunidade de conhecer os bastidores da indústria da música e refletir sobre os caminhos da profissionalização artística. É uma programação que une formação, compartilhamento de conhecimento e valorização da produção independente”, afirma a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

O evento tem como destaque a palestra “Artistas, ego e indústria da música nos últimos 30 anos”, conduzida pelo jornalista, pesquisador e produtor cultural Leo Rivera, fundador do selo Astronauta Discos. A atividade propõe uma reflexão sobre as transformações da indústria da música brasileira ao longo das últimas três décadas, abordando temas como a passagem do mercado físico para o digital, o papel dos selos independentes, a construção de carreiras artísticas, os desafios da profissionalização, a produção fonográfica e as mudanças nos hábitos de consumo musical.

Durante a palestra, o cantor Sudano e o produtor cultural Yuri Chamusca falarão de suas experiências na cena musical independente e participarão de um bate-papo com o público. Em seguida, haverá pocket shows de Sudano e Marcos Hasselmann. As apresentações encerram a noite com repertórios que transitam por diferentes linguagens da música contemporânea e autoral.

“Durante anos, o Palco Astronauta ocupou diferentes espaços culturais do Rio de Janeiro e de Niterói, promovendo encontros entre artistas, produtores e público. Trazer essa edição para o Centro Cultural Cauby Peixoto é uma oportunidade de ampliar o acesso à formação e ao debate sobre o mercado da música, compartilhando experiências acumuladas ao longo de décadas de atuação na indústria fonográfica e contribuindo para o desenvolvimento artístico e profissional de músicos, produtores e agentes culturais”, afirma Leo Rivera, fundador do selo Astronauta Discos.

Sobre o selo Astronauta Discos

Fundado há 27 anos por Leo Rivera, o selo Astronauta Discos tornou-se referência no lançamento e na profissionalização de artistas independentes, participando de projetos ligados a nomes como Autoramas, Beto Lee, Chico Chico e Zé Ibarra. Ao longo de sua trajetória, acompanhou diferentes fases da indústria fonográfica brasileira, do vinil e do CD às plataformas digitais e ao streaming.

Sobre Leo Rivera

Jornalista, pesquisador e produtor cultural, Leo Rivera atua desde o fim dos anos 1980 na cena cultural de Niterói e do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, trabalhou com artistas como Rita Lee e Cássia Eller, acompanhou transformações importantes do mercado musical brasileiro e participou de projetos relacionados a grandes gravadoras e selos independentes. Desde 1999 dedica-se à profissionalização e ao lançamento de novos talentos na indústria fonográfica, atuando em parceria com instituições e empresas do setor musical. Em 2027 completa 30 anos de atuação profissional na indústria da música.

Sobre Sudano

Cantor, compositor e multiartista de Niterói, Sudano iniciou sua carreira solo em 2021 e desenvolve um trabalho que dialoga com o rock alternativo, o pop punk e o emo contemporâneo. Artista não binário, constrói uma trajetória marcada pelo protagonismo LGBTQIAPN+ na música brasileira, trazendo narrativas queer para o centro de sua produção artística.

Sobre Marcos Hasselmann

Cantor e intérprete com mais de duas décadas de trajetória, Marcos Hasselmann desenvolve um trabalho que transita entre jazz, MPB, samba, pop e baladas contemporâneas. Com apresentações realizadas no Brasil e no exterior, é reconhecido pela versatilidade vocal e pela sensibilidade artística que marcam suas performances.

Sobre Yuri Chamusca

Produtor cultural com atuação há mais de 20 anos na área da música, Yuri Chamusca participou da criação do festival Espaço do Rock, voltado à música independente da Baixada Fluminense, e integrou a equipe responsável pela construção e desenvolvimento do LabSonica, laboratório de experimentação sonora do Oi Futuro. É parceiro do selo Astronauta Discos desde 2020.

Serviço

Palco Astronauta Especial 2026

Data: 11 de julho (sábado).

Horário: a partir das 18h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto (Alameda São Boaventura 263, Fonseca, Niterói)

Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.