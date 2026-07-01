Niterói: Com a criação da Casa Acolher, a Prefeitura reforça o compromisso de oferecer um atendimento integrado, humanizado e contínuo - Divulgação

Niterói: Com a criação da Casa Acolher, a Prefeitura reforça o compromisso de oferecer um atendimento integrado, humanizado e contínuoDivulgação

Publicado 01/07/2026 17:15

Niterói - A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta quarta-feira (1º), a Casa Acolher Bárbara Siqueira, novo equipamento da Secretaria Municipal da Mulher voltado ao acolhimento emergencial e provisório de mulheres em situação de violência, com ou sem filhos. O espaço foi criado para ampliar a rede municipal de proteção, oferecendo um ambiente seguro, humanizado e preparado para garantir escuta qualificada, cuidado e apoio às mulheres que precisam romper o ciclo da violência e reconstruir suas vidas com dignidade.

O descerramento da placa contou com a presença da família de Bárbara Siqueira; do prefeito Rodrigo Neves; da primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves; da secretária Municipal da Mulher, Thaiana Ivia; da delegada da Deam Niterói, Elisa Borboni; da ativista feminista e escritora Schuma Schumaher; além de gestoras municipais.

“Niterói completa 17 meses sem nenhum feminicídio em nossa cidade. Essa é uma conquista de toda a sociedade niteroiense e resultado de uma decisão política do nosso governo de investir em políticas de prevenção à violência contra a mulher. A inauguração da Casa Acolher Bárbara Siqueira fortalece ainda mais essa rede de proteção. Temos o auxílio social para mulheres ameaçadas de violência, o programa SOS, o aplicativo que auxilia essas mulheres e várias outras iniciativas que garantem acolhimento e segurança para quem precisa romper o ciclo da violência”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O fortalecimento dessa rede de proteção tem refletido nos indicadores de segurança pública. A Prefeitura atribui o resultado de quase 17 meses sem feminicídio ao conjunto de políticas públicas voltadas à prevenção da violência de gênero e ao fortalecimento da autonomia feminina, como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), os Núcleos de Atendimento à Mulher (NUAM), a Sala Lilás, o Auxílio Social para Mulheres em Situação de Violência, além de iniciativas de qualificação e geração de renda, como o programa Mulher Líder e o coworking Espaço Empreender, que contribuem para que mulheres rompam o ciclo da violência com independência financeira.

Inspirada no legado de Bárbara Siqueira, mulher que marcou sua trajetória pelo compromisso com as políticas públicas, a cultura, a educação e o desenvolvimento social de Niterói, a Casa simboliza a continuidade de uma cidade que investe na proteção e na promoção dos direitos das mulheres.

“Niterói dá um exemplo de que a pauta de gênero não pode ser tratada por uma única secretaria. Aqui, toda a gestão abraça a promoção da igualdade de gênero e a defesa da vida das mulheres. A entrega da Casa Acolher Bárbara Siqueira é muito importante, porque é um equipamento que vem para somar a essa rede de proteção”, destacou Fernanda Neves.

Mais do que um abrigo temporário, a Casa Acolher será uma porta de entrada para uma rede integrada de atendimento. Após o acolhimento emergencial, as mulheres poderão ser inseridas em programas municipais de proteção social, incluindo o auxílio social que garante condições para retomarem suas vidas com autonomia e segurança.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, enfatizou que a Casa Acolher integra uma política pública estruturada para garantir proteção imediata e acompanhamento contínuo às mulheres em situação de violência.

“Seguimos trabalhando diariamente para que todas as mulheres permaneçam vivas em Niterói. Esse enfrentamento só é possível porque contamos com uma rede muito articulada, que dialoga e atua de forma integrada. Cada vida importa, e é por isso que trabalhamos pelo feminicídio zero. A Casa Acolher vem para fortalecer essa proteção, oferecendo acolhimento temporário e garantindo que mulheres e seus filhos possam permanecer seguras e recomeçar suas vidas. Dar a esse espaço o nome de Bárbara Siqueira é muito simbólico, porque ela representava a força, a resiliência e a capacidade de construir novos começos”, afirmou Thaiana Ivia.

Rede de proteção às mulheres

A inauguração da Casa Acolher Bárbara Siqueira amplia uma rede de políticas públicas já consolidada em Niterói para o enfrentamento à violência contra a mulher. Entre os serviços oferecidos pelo município estão o atendimento especializado do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e os Núcleos de Atendimento à Mulher (NUAM), que oferecem acompanhamento psicossocial e jurídico, ações de prevenção e conscientização, além do auxílio social no valor de R$ 1.518 por mês, concedido pelo período de um ano para mulheres em situação de violência, fortalecendo sua autonomia e independência financeira.

Com a criação da Casa Acolher, a Prefeitura reforça o compromisso de oferecer um atendimento integrado, humanizado e contínuo, garantindo proteção imediata e oportunidades para que mulheres e seus filhos possam reconstruir suas trajetórias com segurança e dignidade.

“O apoio da Prefeitura e toda a estrutura oferecida têm sido essenciais para o nosso trabalho. Esta é mais uma importante iniciativa de prevenção à violência de gênero. Não é por acaso que estamos completando 17 meses sem feminicídio, em um país onde, em média, quatro mulheres são mortas todos os dias. Em Niterói, essa realidade é diferente e é resultado de todo esse investimento na proteção e no cuidado com as mulheres”, destacou a delegada da Deam Niterói, Elisa Borboni.

A ativista feminista antirracista, pesquisadora, escritora e consultora da gestão da SocialTec, organização responsável pela gestão do CEAM Espaço Empreender, Schuma Schumaher, destacou a importância da articulação entre o poder público e a rede de proteção às mulheres e afirmou estar encantada com o trabalho desenvolvido em Niterói no enfrentamento à violência de gênero.

“Estamos inaugurando não apenas um espaço físico, mas um espaço com humanidade. Um espaço que vai acolher, não vai tutelar as mulheres, mas vai recebê-las como elas merecem. Receber aquelas mulheres desesperançadas com muita esperança, mulheres às vezes com medo, desacreditadas, e devolver a crença nelas, no seu futuro, e a certeza de que permanecerão vivas. No Rio de Janeiro, onde muitas mulheres ainda perdem a vida por feminicídio todos os meses, estamos mostrando que é possível, com políticas públicas integradas de prevenção à violência contra a mulher, vencer essa chaga, essa pandemia inaceitável no nosso estado e no nosso país”, afirmou.

Um legado que inspira novos recomeços

Mulher, mãe, gestora pública, militante social e liderança política, Bárbara Siqueira dedicou sua vida à construção de políticas públicas e ao fortalecimento das ações sociais em Niterói. Sua atuação no movimento estudantil, na administração pública e na presidência do Caminho Niemeyer marcou uma trajetória pautada pelo compromisso com o bem comum e com as pessoas. Ao receber seu nome, a Casa Acolher homenageia esse legado de coragem, sensibilidade e dedicação à cidade, fazendo com que sua história permaneça viva em cada mulher que encontrar ali um espaço de proteção e um novo começo.

--