Niterói: mais do que uma celebração religiosa, a festa representa um dos maiores símbolos da identidade cultural de Niterói - Divulgação

Niterói: mais do que uma celebração religiosa, a festa representa um dos maiores símbolos da identidade cultural de NiteróiDivulgação

Publicado 01/07/2026 18:25

Niterói - Centenas de fiéis participaram, nesta segunda-feira (29), das celebrações em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, em Jurujuba. A programação reuniu moradores, pescadores e visitantes em um dos momentos mais tradicionais do calendário religioso e cultural de Niterói, com missa solene, procissão pelas ruas do bairro e a emocionante procissão marítima, quando dezenas de embarcações enfeitadas percorreram a Baía de Guanabara levando a imagem do santo em um grande ato de fé e devoção. Neste ano, a tradicional Festa de São Pedro celebra cerca de 130 anos de história, reafirmando a forte ligação de Jurujuba com o mar e a pesca artesanal.

A missa foi celebrada pelo arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, reunindo centenas de fiéis em um momento de oração e agradecimento. Após a celebração religiosa, a imagem do santo saiu em procissão pelas ruas do bairro e, em seguida, foi conduzida até o cais para a tradicional barqueata, acompanhada por dezenas de embarcações decoradas com bandeiras e flores, mantendo viva uma tradição passada de geração em geração entre as famílias de pescadores.

Mais do que uma celebração religiosa, a festa representa um dos maiores símbolos da identidade cultural de Niterói. Todos os anos, o evento reúne milhares de pessoas e movimenta o turismo religioso e cultural da cidade, preservando costumes que fazem parte da história do município. A vice-prefeita Isabel Swan, que representou o prefeito Rodrigo Neves, destacou a importância do apoio da Prefeitura para manter viva uma das tradições mais antigas da cidade.

"É muito importante que a Prefeitura apoie essa tradição dos nossos pescadores. Niterói tem uma vocação histórica ligada ao mar e às suas festas populares. Celebrar São Pedro, participar desta missa e manter viva a procissão é preservar uma parte da história da cidade e da nossa identidade. Isso nos deixa muito felizes", ressaltou a vice-prefeita.

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, reforçou que a celebração também fortalece o turismo ao valorizar a cultura local.

"Celebrar São Pedro é celebrar a própria identidade de Niterói. Jurujuba guarda uma das tradições mais bonitas e autênticas da nossa história. Há cerca de 130 anos, essa festa reúne fé, cultura, memória e o trabalho de gerações de pescadores que ajudaram a construir o nosso município. Preservar manifestações como essa também é fortalecer o turismo, porque o visitante busca experiências verdadeiras. A Festa de São Pedro representa a alma marítima de Niterói. É um patrimônio afetivo e cultural que emociona moradores, atrai visitantes e mantém viva uma tradição centenária, passada de geração em geração", disse.

O administrador regional de Jurujuba, Andrigo Carvalho, comentou a importância da parceria entre a comunidade e o poder público para a realização da festa.

"A Festa de São Pedro faz parte do calendário oficial de Niterói e é uma tradição muito importante para o nosso município. É uma grande satisfação contribuir para que esse evento aconteça por mais um ano. Agradeço ao prefeito Rodrigo Neves pelo apoio permanente, porque uma celebração dessa dimensão só acontece com a parceria do poder público. Esse compromisso fortalece não apenas a festa, mas toda a comunidade de Jurujuba."

Além das celebrações religiosas, a Festa de São Pedro conta com programação cultural, apresentações musicais e gastronomia típica, transformando Jurujuba em um ponto de encontro entre fé, tradição e cultura popular.