Niterói: Piloto do Potência Empreendedora foi lançado nesta terça-feira em Niterói para ampliar o acesso de pequenos negócios a capacitação, consultorias e benefícios - Divulgação

Niterói: Piloto do Potência Empreendedora foi lançado nesta terça-feira em Niterói para ampliar o acesso de pequenos negócios a capacitação, consultorias e benefíciosDivulgação

Publicado 01/07/2026 18:32

Niterói – Preparar e acelerar pequenos negócios da classe C que desejam se formalizar e crescer. Esse é o objetivo do Projeto Potência Empreendedora, lançado pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Sebrae nesta terça-feira (30), no Theatro Municipal. Autoridades públicas e lideranças do setor produtivo conheceram a iniciativa, que reúne atendimentos, capacitações e consultorias. Os empreendedores que concluírem essa jornada receberão o Cartão do Empreendedor, que dará acesso a benefícios oferecidos por instituições parceiras. Os empreendedores de Niterói já podem se inscrever pelo link https://sebraerj.com.br/projeto-potencia-empreendedora?utm_source=qrcode&track_id=be33e209-6bdb-4303-b73b-605108597c33

“O Potência Empreendedora é uma jornada de apoio, orientação e capacitação do Sebrae. Estamos vivendo um momento importante da economia brasileira, com a menor taxa de desemprego dos últimos 14 anos e indicadores que apontam inflação controlada e perspectiva de crescimento do PIB de 2% neste ano. Nossa responsabilidade é apoiar quem quer transformar seu talento em uma fonte de renda duradoura. Apesar da relevância econômica dos empreendedores da classe C, 78% deles não se sentem reconhecidos. O projeto e o cartão surgem como uma resposta a essa realidade, valorizando esses empreendedores e ampliando o acesso deles a oportunidades”, afirmou o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares.

Os dados citados são de um estudo inédito realizado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Locomotiva. A pesquisa aponta ainda que a burocracia, a carga tributária e a dificuldade de acesso ao crédito são os principais entraves ao crescimento dos pequenos negócios. Além disso, 70% dos empreendedores informais da classe C afirmam que não desejam abrir um CNPJ devido aos custos, às obrigações e à percepção de poucos benefícios.

Niterói foi escolhida para sediar o projeto-piloto. A expectativa é desenvolver ações integradas que combinem capacitação, fortalecimento de redes de apoio e ampliação das conexões entre os empreendedores e instituições parceiras.

"A Prefeitura de Niterói acredita que o empreendedorismo é um dos principais caminhos para gerar emprego, renda e desenvolvimento. O Potência Empreendedora chega para complementar o trabalho que já fazemos com o Niterói Empreendedora, ampliando o alcance das políticas públicas e levando oportunidades também aos empreendedores da classe C. Com essa parceria com o Sebrae, conseguimos apoiar desde quem está começando até quem já tem um negócio consolidado, fortalecendo a economia da cidade e criando mais oportunidades para a população", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Parcerias com instituições de Niterói estão sendo articuladas para compor o pacote de serviços e benefícios que será oferecido aos empreendedores locais. Os cartões serão emitidos pelo Sebrae à medida que novos municípios aderirem ao projeto.

A empreendedora Cláudia Pereira, da Adestramento em Família, que participou de diversas ações formativas do Sebrae Rio no Leste Fluminense e recentemente passou de MEI para microempresa, foi uma das primeiras a receber o Cartão do Empreendedor.

"Empreender não é fácil, mas é muito gratificante fazer o que se gosta e ver o negócio crescer. Estar preparado para esse processo, por meio das capacitações, faz toda a diferença", afirmou Cláudia.

Também participaram da cerimônia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino; a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia; o secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto; o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini; o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, Sergio Malta; o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), Robson Carneiro; o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Binho Guimarães; o vereador Anderson Pipico; o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, Luiz Vieira; o presidente da Abrasel Leste Fluminense, Sandro Pietrobelli; o presidente da CDL Lojista, Charbel Tawil; e o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Igor Baldez.