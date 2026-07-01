Niterói: a expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar até 1.200 doses de vacinas mensalmente - Divulgação

Niterói: a expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar até 1.200 doses de vacinas mensalmenteDivulgação

Publicado 01/07/2026 18:36

Niterói - Icaraí, um dos bairros com maior proporção de idosos de Niterói, vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) voltada para ampliar o acesso à atenção primária e fortalecer o acompanhamento de doenças crônicas, ações preventivas e cuidados continuados com foco também no reforço aos cuidados com a população acima de 60 anos. A Prefeitura de Niterói deu início esta semana às intervenções de adequação do espaço, que fica na rua Álvares de Azevedo.

Dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE mostram que 23,8% dos moradores de Niterói têm 60 anos ou mais, percentual superior às médias do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. O cenário reforça a necessidade de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

"Quando assumi a Prefeitura pela primeira vez, uma das nossas prioridades foi investir nas crianças, ampliando escolas e creches e preparando Niterói para o futuro. Esse trabalho continuará avançando. Mas governar também é olhar para as transformações da cidade. Hoje, Niterói tem uma população cada vez mais longeva, e isso exige novas respostas do poder público. A nova UBS de Icaraí faz parte dessa estratégia de preparar a cidade para cuidar melhor dos seus idosos, garantindo prevenção, acompanhamento contínuo e mais qualidade de vida para quem ajudou a construir a história de Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar até 1.200 doses de vacinas mensalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói tem fortalecido ações voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa idosa. Mais do que atividades físicas e orientações de saúde, os grupos de convivência oferecidos pela rede municipal se tornaram espaços de acolhimento, socialização e construção de novos vínculos, ajudando a combater um problema cada vez mais reconhecido como questão de saúde pública: o isolamento social.

A nova UBS foi planejada para atender às características do território, que possui uma população predominantemente idosa e uma demanda crescente por acompanhamento de condições crônicas, sem deixar de atender usuários de todas as faixas etárias. A unidade terá perfil voltado para a promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento contínuo dos moradores, fortalecendo o vínculo entre as equipes de saúde e a comunidade.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância do investimento para a ampliação da Atenção Primária no município.

"A implantação da UBS de Icaraí representa mais um passo no fortalecimento da Atenção Primária em Niterói. Estamos ampliando o acesso da população aos serviços de saúde, levando atendimento para mais perto das pessoas e fortalecendo ações de prevenção, promoção da saúde e acompanhamento contínuo dos usuários. É um investimento que traz mais qualidade de vida e mais resolutividade para o cuidado com a população", afirma a secretária.

O imóvel contará com cinco consultórios para atendimento multiprofissional, um consultório odontológico, escovódromo, sala de convivência para atividades coletivas, espaço para vacinação, procedimentos, coleta de exames laboratoriais e acolhimento dos usuários. A estrutura foi concebida para oferecer conforto, acessibilidade e atendimento humanizado.

A UBS será responsável pelo acompanhamento integral da população do território, desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, vigilância em saúde e assistência clínica. Entre os principais focos estarão o acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes, saúde mental, saúde da mulher, saúde da criança, imunização, atendimento domiciliar e cuidado aos idosos.

A equipe será composta por profissionais de diferentes áreas, incluindo médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgião-dentista, técnicos em saúde bucal, nutricionista, psicóloga, assistentes sociais e equipe administrativa, garantindo um atendimento multiprofissional e integrado.

A unidade oferecerá consultas médicas e de enfermagem, vacinação, teste do pezinho, aplicação da BCG, pré-natal, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, atendimento odontológico, coleta de exames laboratoriais, testes rápidos, planejamento familiar, curativos, administração de medicamentos, visitas domiciliares e atividades de educação em saúde.

Fotos: Evelen Gouveia