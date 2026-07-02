Niterói: noite foi descrita pelos presentes como memorável e inesquecível, consolidando o Rotary Club de Niterói Novos Tempos como uma referência - Divulgação

Niterói: noite foi descrita pelos presentes como memorável e inesquecível, consolidando o Rotary Club de Niterói Novos Tempos como uma referênciaDivulgação

Publicado 02/07/2026 12:12

Niterói - O Rotary Club de Niterói Novos Tempos celebrou, no último dia 30 de junho, seu primeiro aniversário em uma noite marcada por emoção, confraternização e renovação institucional. O evento, realizado no restaurante Coco Bambu, no Plaza Shopping Niterói, reuniu membros do clube, familiares e amigos para comemorar um ano de atuação voltada ao serviço comunitário e ao fortalecimento de laços rotários na região.

Durante a solenidade, também foi realizada a cerimônia de recondução da presidente Angela Riccomi de Paula, que seguirá à frente da liderança do clube, e a posse do novo Conselho Diretor, que atuará ao lado dela na condução dos projetos e iniciativas para o próximo período. Emocionada com o momento, Angela Riccomi de Paula destacou a importância da data e agradeceu o apoio de todos os presentes. "Completar nosso primeiro ano é motivo de muita gratidão. Cada projeto realizado, cada parceria construída e cada pessoa impactada nos mostram que estamos no caminho certo. Renovar meu compromisso como presidente e dar posse a este novo Conselho Diretor é reafirmar nossa missão de servir com dedicação e transformar vidas através do Rotary."

A presidente também reforçou as expectativas para os próximos ciclos de atuação do clube: "Este é apenas o começo. Contamos com uma equipe engajada e com o carinho de familiares e amigos que sempre estiveram ao nosso lado. Juntos, vamos continuar construindo um legado de solidariedade e serviço para Niterói e toda a nossa comunidade."

A noite foi descrita pelos presentes como memorável e inesquecível, consolidando o Rotary Club de Niterói Novos Tempos como uma referência crescente em ações voltadas ao bem coletivo na cidade.