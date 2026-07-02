Niterói: programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda, que são a permanência no ensino superior - Lucas Benevides

Niterói: programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda, que são a permanência no ensino superiorLucas Benevides

Publicado 02/07/2026 09:12

Niterói – A Prefeitura prorrogou, até a próxima sexta-feira (3), o prazo de inscrições para o terceiro edital do Programa Aluguel Universitário. A medida amplia a oportunidade para que estudantes de instituições públicas e privadas da cidade possam solicitar o benefício, que concede um auxílio mensal de R$ 700 para ajudar no pagamento do aluguel de imóveis nos bairros do Centro, em São Domingos e São Lourenço.

O programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda: a permanência no ensino superior. Aproximadamente 1.200 estudantes já são beneficiados pela iniciativa, que ganhou reforço este ano com a abertura de mil novas vagas.

Ao facilitar o acesso à moradia próxima às universidades, o Aluguel Universitário reduz o tempo de deslocamento, melhora a qualidade de vida dos estudantes e cria melhores condições para que eles se dediquem à formação acadêmica, contribuindo para a redução da evasão universitária.

"Decidimos ampliar o prazo para que nenhum estudante deixe de participar por falta de tempo para reunir a documentação ou concluir a inscrição. O Aluguel Universitário é uma política que transforma vidas, porque garante mais tranquilidade para quem quer permanecer na universidade e construir seu futuro por meio da educação", destacou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.

Critérios para inscrição