São Gonçalo: cidade ganhou painéis com a imagem do jogador Vini Jr, que é gonçalense - Jonnathan Smith

São Gonçalo: cidade ganhou painéis com a imagem do jogador Vini Jr, que é gonçalenseJonnathan Smith

Publicado 02/07/2026 09:36 | Atualizado 02/07/2026 12:33

São Gonçalo - Com o grande destaque nesta Copa do Mundo do astro da Seleção Brasileira de futebol, Vinicius Junior, o painel grafitado em sua homenagem na cidade natal pelo projeto Cidade Ilustrada tem tido grande destaque, com referências e imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais. O atleta gonçalense foi homenageado em painel gigante feito por artistas do Cidade Ilustrada, através da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

Há um ano e meio, antes mesmo de Vini Jr. brilhar na Copa do Mundo de 2026, a trajetória do camisa 7 da Seleção foi desenhada em um grande mural na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo. A arte, que atualmente ganhou notoriedade internacional, é um dos maiores painéis idealizados pelo Cidade Ilustrada, projeto que transforma espaços urbanos em um museu a céu aberto para a população gonçalense.

“Ficamos muito felizes em ver o Vini Jr brilhar. Ele já era um craque, mas com a visibilidade da Copa do Mundo, o seu talento fica ainda mais evidenciado. Com o Cidade Ilustrada, valorizamos os nossos muros, destacamos grandes personagens gonçalenses e pessoas que representam a potência que é São Gonçalo e, com certeza, o nosso cria do bairro Porto do Rosa não ficaria de fora”, contou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira. O também gonçalense Marcelo Eco é o artista por trás da curadoria do projeto e do mural do Vini Jr. Assim como o atleta, Eco não se destaca apenas em sua cidade e no Estado do Rio de Janeiro; seu estilo marcante também toma conta de painéis fora do país. “Idealizamos esse painel para destacar um pouco da carreira do Vini Jr. para a população. Conseguimos mostrar uma linha do tempo com momentos marcantes da sua trajetória e reforçamos a importância dele para a cidade e para o esporte mundial”, afirmou Eco.

O painel retrata quatro fases da vida do jogador: a primeira imagem mostra ele ainda criança na escolinha do Flamengo, no Mutuá, onde iniciou a carreira; a segunda destaca a sua primeira convocação para as categorias de base da Seleção Brasileira, em 2015; a terceira lembra o momento em que estreou pelo time profissional do Flamengo, em 2017; e a última, quando ele chegou a um dos mais conhecidos clubes do mundo, o espanhol Real Madrid, onde joga até o momento.

Os desenhos foram feitos respectivamente pelos artistas Glaucio Vênus, William Kotó, Marcelo Alio e Siri do Muro. Também fizeram parte da produção os artistas Igor Skid, Márcio Vieira (Mac), Douglas Civic, Gustavo Amaral (Gut), Leandro Ribeiro, Thiago Moreira da Silva (Trep), Victor Barreto Araújo (Victor 32), Eduardo Lima (Dudu) e Leda Daguimar. A moradora do bairro Sacramento, Ana Ribeiro, trabalha em uma loja no Centro e falou sobre o painel do Vini Jr. “Eu acho muito bacana esse muro, ele foi totalmente transformado por esse desenho, acho que esse projeto realmente tem que seguir por toda a cidade. O Vini merece essa homenagem, ele é um destaque de São Gonçalo no mundo do futebol e a arte ficou muito bonita”, disse.

O Cidade Ilustrada é coordenado pelo artista Raf Pereira, tem a curadoria do Marcelo Eco e reúne diversos artistas locais. O projeto vem consolidando o município como referência de arte urbana e já transformou diversos muros, praças e equipamentos públicos da cidade desde 2021.