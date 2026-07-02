São Gonçalo - Considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido, a BCG (Bacillus Calmette-Guérin) teve 85,02% do público-alvo vacinado em São Gonçalo até o fim de abril deste ano. A meta do Ministério da Saúde é atingir, pelo menos, 90% da população, o que deve ser alcançado até o fim do ano. No entanto, para lembrar a relevância da vacina para a saúde dos bebês, ela tem um dia marcado no calendário do Ministério da Saúde: 1º de julho.
Conhecida como a vacina que deixa a marquinha no braço direito, a BCG protege contra os casos mais graves da tuberculose e é aplicada em dose única, preferencialmente, nos primeiros dias de vida nos recém-nascidos com peso igual ou superior a dois quilos; ou até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. A BCG está disponível em sete unidades de saúde em dias e horários alternados (veja abaixo).
“A data foi implantada para estimular a vacinação. Ela é muito importante para os bebês, especialmente nos primeiros anos de vida, quando eles estão mais vulneráveis. A vacina garante proteção contra formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo através da corrente sanguínea), que podem causar sérias complicações e até levar à morte”, explicou a coordenadora da Imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Cibelle Rodrigues.
A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos. Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala e materiais contaminados. O principal sintoma é a tosse, acompanhada de expectoração com sangue, falta de ar e febre. Pessoas assintomáticas também podem transmitir a doença.
Cicatriz
A maior característica da vacina é a marca que ela deixa no braço direito do bebê, local onde ela é aplicada. Não se deve colocar nenhum produto, medicamento ou curativo sobre a cicatriz, que nada mais é que a reação do corpo à vacina. É aconselhável apenas a higienização com água e sabão durante o banho e evitar atritos no local. A cicatriz começa a aparecer, normalmente, duas semanas após a aplicação do imunizante e é a prova que a BCG está fazendo o efeito esperado. A ausência da cicatriz, no entanto, não significa necessariamente falta de proteção, não sendo recomendada a revacinação apenas por esse motivo.
“Como os outros imunizantes, a BCG não é só importante para os bebês. As crianças estando protegidas, todos que estão à sua volta também estão. Por isso, a gente sempre repete e pede que os responsáveis procurem as unidades de saúde com salas de vacina para colocar a caderneta de vacinação em dia. A população vacinada é garantia de estar mais saudável e segura. Manter o calendário vacinal atualizado é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida para toda a população”, finalizou Cibelle.
Confira onde vacinar os bebês:
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
Segunda e quarta, das 8h às 12h
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Segunda, quarta e quinta, das 8h às 12h
Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
De segunda a sexta, das 8h às 12h
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Quarta, das 14h às 16h30
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
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