São Gonçalo: BCG está disponível em sete unidades de saúde em dias e horários alternados - Divulgação

São Gonçalo: BCG está disponível em sete unidades de saúde em dias e horários alternadosDivulgação

Publicado 02/07/2026 12:28

São Gonçalo - Considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido, a BCG (Bacillus Calmette-Guérin) teve 85,02% do público-alvo vacinado em São Gonçalo até o fim de abril deste ano. A meta do Ministério da Saúde é atingir, pelo menos, 90% da população, o que deve ser alcançado até o fim do ano. No entanto, para lembrar a relevância da vacina para a saúde dos bebês, ela tem um dia marcado no calendário do Ministério da Saúde: 1º de julho.

Conhecida como a vacina que deixa a marquinha no braço direito, a BCG protege contra os casos mais graves da tuberculose e é aplicada em dose única, preferencialmente, nos primeiros dias de vida nos recém-nascidos com peso igual ou superior a dois quilos; ou até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. A BCG está disponível em sete unidades de saúde em dias e horários alternados (veja abaixo).

“A data foi implantada para estimular a vacinação. Ela é muito importante para os bebês, especialmente nos primeiros anos de vida, quando eles estão mais vulneráveis. A vacina garante proteção contra formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo através da corrente sanguínea), que podem causar sérias complicações e até levar à morte”, explicou a coordenadora da Imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Cibelle Rodrigues.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos. Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala e materiais contaminados. O principal sintoma é a tosse, acompanhada de expectoração com sangue, falta de ar e febre. Pessoas assintomáticas também podem transmitir a doença.

Cicatriz

A maior característica da vacina é a marca que ela deixa no braço direito do bebê, local onde ela é aplicada. Não se deve colocar nenhum produto, medicamento ou curativo sobre a cicatriz, que nada mais é que a reação do corpo à vacina. É aconselhável apenas a higienização com água e sabão durante o banho e evitar atritos no local. A cicatriz começa a aparecer, normalmente, duas semanas após a aplicação do imunizante e é a prova que a BCG está fazendo o efeito esperado. A ausência da cicatriz, no entanto, não significa necessariamente falta de proteção, não sendo recomendada a revacinação apenas por esse motivo.







“Como os outros imunizantes, a BCG não é só importante para os bebês. As crianças estando protegidas, todos que estão à sua volta também estão. Por isso, a gente sempre repete e pede que os responsáveis procurem as unidades de saúde com salas de vacina para colocar a caderneta de vacinação em dia. A população vacinada é garantia de estar mais saudável e segura. Manter o calendário vacinal atualizado é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida para toda a população”, finalizou Cibelle.



Confira onde vacinar os bebês:





Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



Segunda e quarta, das 8h às 12h







Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Segunda, quarta e quinta, das 8h às 12h







Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



De segunda a sexta, das 8h às 12h







Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



Quarta, das 14h às 16h30







Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



Quarta, das 8h às 12h







Clínica Municipal Dr. Zerbini, Arsenal



Terça, das 8h às 11h







Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



Terça e quinta, das 8h às 11h