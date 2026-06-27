São Gonçalo: exibição do jogo entre Brasil e Japão acontece gratuitamente na cidade - Renan Otto

São Gonçalo: exibição do jogo entre Brasil e Japão acontece gratuitamente na cidadeRenan Otto

Publicado 27/06/2026 00:28

São Gonçalo - Na próxima segunda-feira (29), haverá transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo, no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. O local, que costuma fechar às segundas para manutenção, será aberto para que a população gonçalense possa torcer pela Seleção, que entra em campo às 14h. O espaço já transmitiu os três jogos do Brasil na fase de grupos e vai disponibilizar, mais uma vez, um telão para que o público acompanhe a próxima partida. A Seleção Brasileira vai enfrentar o Japão, após avançar para a segunda fase tendo como destaque o gonçalense Vinícius Junior.

O jogo do Brasil contra o Japão começa às 14h, mas os portões do Parque estarão abertos a partir das 6h. O local conta com áreas de lazer e esporte para toda a família, como quadras, pista de corrida, parquinho, skatepark, cascata de água, parcão, redário e espaços de convivência. O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista.

