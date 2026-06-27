São Gonçalo: exibição do jogo entre Brasil e Japão acontece gratuitamente na cidadeRenan Otto
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir jogo do Brasil contra o Japão
Espaço de lazer tem entrada gratuita e funciona das 6h às 22h
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São Gonçalo realiza mais uma conferência de saúde neste final de semana
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