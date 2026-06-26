São Gonçalo: projeto foi pensado pela nutricionista Bruna Messias, da Subsecretaria de Alimentação Escolar - Divulgação

São Gonçalo: projeto foi pensado pela nutricionista Bruna Messias, da Subsecretaria de Alimentação EscolarDivulgação

Publicado 26/06/2026 09:04

São Gonçalo - A Alimentação Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo e a Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, em Santa Izabel, receberam, nesta terça-feira (23), um dos prêmios da 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola ganhou R$10 mil pelo desenvolvimento de uma feira da Agricultura Familiar. A diretora Adriana Pereira e a professora Ana Mônica Mendes foram receber o prêmio em Brasília.

As experiências escolhidas irão compor um livro onde serão descritas as práticas exitosas desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A 7ª edição da jornada contou com 2800 escolas inscritas de todo o país. Foram selecionadas 20 escolas com os melhores relatos de atividades realizadas. A Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba foi a única escola do Rio de Janeiro dentre as selecionadas, com a atividade “Feirinha na escola: sabores da agricultura”, voltada para o incentivo a agricultura familiar do município.

“Cheguei aqui trazendo toda a nossa comunidade escolar no coração: nossos estudantes, suas famílias, professores, funcionários e todos aqueles que, diariamente, contribuem para que a escola seja um espaço de aprendizagem, cuidado e acolhimento. Esse prêmio não é apenas da escola, mas de todos que acreditam na educação e na alimentação escolar como instrumentos de transformação social. Ver o nome da nossa unidade e de São Gonçalo sendo reconhecidos em nível nacional é motivo de muita emoção, felicidade e responsabilidade”, disse a diretora Adriana Pereira.

O projeto foi pensado pela nutricionista Bruna Messias, da Subsecretaria de Alimentação Escolar, que atuou na elaboração e suporte da execução das atividades e contou com a ajuda de toda a comunidade escolar, com quatro atividades realizada ao longo do ano de 2025. “É muito gratificante saber que nosso trabalho está entre os 20 selecionados do Brasil inteiro. São Gonçalo foi o único município do Rio de Janeiro que recebeu o prêmio e temos muito orgulho deste projeto. Mais do que reconhecimento, o projeto trouxe a colaboração de toda a comunidade, o que é um grande ganho para a Alimentação Escolar”, afirmou a nutricionista, Bruna Messias.