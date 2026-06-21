São Gonçalo: Lambezz busca provocar novos olhares sobre a cidade e suas possibilidades culturais - Divulgação

São Gonçalo: Lambezz busca provocar novos olhares sobre a cidade e suas possibilidades culturaisDivulgação

Publicado 21/06/2026 14:48

São Gonçalo - Uma das expressões mais presentes na arte urbana contemporânea, o lambe-lambe é uma técnica de impressão em papel aplicada em muros, paredes e espaços públicos, transformando a cidade em suporte para manifestações artísticas. Nos dias 26 e 27 de junho, de 10h até 17h, essa linguagem passará a ocupar a Praça Zé Garoto, no centro de São Gonçalo, com a realização da “Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes”, iniciativa da nano editora com curadoria da artista visual gonçalense Marrytsa Melo. Além da exposição, a programação também contará com oficinas e rodas de conversa, que acontecerão na Loninha Cultural, conduzidas pelos próprios artistas participantes.

Selecionados por convocatória aberta, dez artistas terão seus trabalhos impressos em lambe-lambes e instalados no entorno da Loninha Cultural, em tapumes e cavaletes especialmente construídos para ocupar a praça. A proposta transforma o espaço público em uma galeria a céu aberto, aproximando a população de uma linguagem artística popular, acessível e historicamente ligada às ruas.

Segundo Marrytsa Melo, a ideia da mostra surgiu da necessidade de valorizar artistas que trabalham com diferentes linguagens da arte urbana e ampliar a visibilidade dessa produção na cidade. “O lambe-lambe é uma linguagem consolidada, popular, acessível e efêmera. A ideia da Lambezz é promover um encontro real entre essa produção artística e o público de São Gonçalo, contribuindo para difundir ainda mais a cultura dos lambes”, afirma a curadora.

Mais do que uma exposição, a Lambezz propõe uma ocupação cultural do espaço urbano. A escolha de realizar o evento em São Gonçalo reforça a importância da cidade dentro do cenário cultural fluminense. “São Gonçalo é a segunda cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. Realizar essa iniciativa aqui é um ato de afirmação. A cidade tem produção, tem público e tem capacidade de sediar eventos que dialogam com diferentes expressões artísticas e culturais”, destaca Marrytsa.

A relação da curadora com o território também atravessa a construção da mostra. Foi nas ruas de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro que ela iniciou sua trajetória artística, colando seus primeiros lambe-lambes e construindo uma pesquisa que articula impressão, cidade e espaço público. “Quando comecei a colar lambes pelas ruas, o movimento era ocupar o espaço público com uma produção que não precisava de permissão para existir. A curadoria da Lambezz parte da premissa de oferecer um espaço de destaque para as obras, com a responsabilidade de criar um contexto que amplifique diferentes vozes”, explica.

Ao transformar a Praça Zé Garoto em espaço de encontro entre arte e cotidiano, a Lambezz busca provocar novos olhares sobre a cidade e suas possibilidades culturais. “A expectativa é que as pessoas percebam que a arte não é algo distante. Ela pode estar exposta em tapumes e cavaletes no meio de uma praça por onde você passa todos os dias. A Lambezz é feita por uma equipe incrível, que está trabalhando para que as pessoas saiam com a sensação de que São Gonçalo é um lugar onde a cultura acontece. Que existe produção aqui, que existe cena aqui, e que todos podem fazer parte desse movimento”, conclui Marrytsa.



Sobre Marrytsa Melo



Marrytsa Melo é artista visual e mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Iniciou sua trajetória na arte urbana com lambe-lambes produzidos em serigrafia e aplicados pelas ruas de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, desenvolvendo uma pesquisa que articula arte impressa, espaço público e cidade como suporte poético. Sua atuação curatorial é marcada pelo diálogo com a identidade territorial e com a produção contemporânea da arte impressa no Estado do Rio de Janeiro.



SERVIÇO



Data: 26 e 27 de junho de 2026

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça Zé Garoto (entorno da Loninha Cultural)

Endereço: Praça Zé Garoto – Centro, São Gonçalo (RJ)

Entrada: Gratuita

