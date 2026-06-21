São Gonçalo: os servidores também podem ir à sede da Funasg, na Rua Aluísio Neiva, 808, no Centro - Reprodução

São Gonçalo: os servidores também podem ir à sede da Funasg, na Rua Aluísio Neiva, 808, no Centro Reprodução

Publicado 21/06/2026 13:55

São Gonçalo - A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizará, na próxima terça-feira (23), uma nova edição do Projeto Funasg Mais, das 10h às 16h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, no bairro Estrela do Norte. Na ação, serão oferecidos vários serviços de saúde.

O Funasg Mais é voltado para os servidores da cidade, acontecendo nas mais diversas secretarias. Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços que estão disponíveis na sede da Funasg, como medição de glicose, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além da aplicação de vacinas contra gripe e Covid-19.

“É muito importante que nossos servidores compareçam e entendam a importância de cuidarem da saúde. O cuidado é necessário para que possamos também ter o cuidado com a nossa população, prestando um bom atendimento. Realizamos a Funasg Mais em diversas secretarias e seguiremos com essa ação, levando ao máximo as informações e o cuidado com todos os nossos servidores”, disse o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

Vale lembrar que os servidores também podem ir à sede da Funasg, na Rua Aluísio Neiva, 808, Centro de São Gonçalo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para buscar atendimento. Os servidores podem também marcar as consultas pelos telefones (21) 2199-6520 ou (21) 2199-6519 e pelo Whatsapp (21) 99254-4448.

