São Gonçalo: campanha promove ações educativas em diversos bairros do município, orientando moradores e comerciantes sobre a destinação correta dos resíduos - Renan Otto

São Gonçalo: campanha promove ações educativas em diversos bairros do município, orientando moradores e comerciantes sobre a destinação correta dos resíduosRenan Otto

Publicado 20/06/2026 18:30

São Gonçalo - A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo segue avançando, em parceria com a Arteris Fluminense, em ações para combater o descarte irregular de resíduos às margens da rodovia BR-101, nos trechos que passam pelo município. A iniciativa integra a campanha Limpa São Gonçalo, em uma parceria com o programa Rodovia Limpa.

A Arteris Fluminense é responsável pela manutenção da BR-101 e pela prestação de diversos serviços aos usuários da via, atuando desde o monitoramento do tráfego até o atendimento e socorro de emergência aos motoristas. Em conjunto com a Prefeitura, a concessionária também reforça ações de conscientização e preservação ambiental ao longo da rodovia. A parceria prevê a identificação de pontos críticos de descarte irregular, instalação de placas informativas, remoção dos resíduos acumulados e cercamento das áreas para evitar novas ocorrências. As equipes da Secretaria de Conservação também realizam serviços de jardinagem e revitalização dos espaços recuperados.

No momento, os trabalhos seguem nos seguintes pontos: Km 316, na altura do Gradim: pintura sendo finalizada, paisagismo concluído e área cercada para evitar o descarte irregular de lixo; e Km 310, altura do Porto do Rosa, etapa final de limpeza da área e execução de paisagismo. O próximo trecho programado para receber as ações de limpeza, paisagismo e revitalização é o Km 304 da BR-101, na altura do Jardim Catarina, dando continuidade ao cronograma de intervenções ao longo da rodovia no município.

O descarte irregular de lixo às margens da rodovia pode provocar uma série de problemas, como acidentes graves, enchentes e alagamentos causados pela obstrução de sistemas de drenagem, proliferação de doenças e pragas, incêndios e queimadas, além da contaminação do solo e da água. O lixo também atrai animais que podem invadir a pista ou o acostamento, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo motoristas e pedestres. Além dos impactos ambientais e de segurança, o descarte de resíduos em rodovias é considerado crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998, estando sujeito à aplicação de multas e outras penalidades.

É importante destacar que a Prefeitura de São Gonçalo vem desenvolvendo ações permanentes de conscientização e combate ao descarte irregular de resíduos desde 2021, por meio da campanha Limpa São Gonçalo. A iniciativa atua em duas frentes: a educação ambiental da população e a fiscalização dos responsáveis por práticas irregulares. A campanha promove ações educativas em diversos bairros do município, orientando moradores e comerciantes sobre a destinação correta dos resíduos. Paralelamente, equipes de fiscalização realizam rondas periódicas, monitoramento e mapeamento dos pontos mais críticos da cidade, identificando locais com recorrência de descarte irregular.

Além do trabalho de conscientização, a Prefeitura também atua de forma repressiva contra infratores, realizando operações para coibir lixões clandestinos e outros tipos de descarte irregular. Os responsáveis podem ser autuados e multados pelas equipes de fiscalização, com penalidades diárias que podem ultrapassar R$ 500,00, conforme a gravidade da infração.

