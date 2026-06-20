São Gonçalo: data foi marcada por atividades, com direito a bolo e o tradicional "Parabéns pra Você" - Divulgação

São Gonçalo: data foi marcada por atividades, com direito a bolo e o tradicional "Parabéns pra Você"Divulgação

Publicado 20/06/2026 09:44

São Gonçalo - O Projeto “+55 – Conexão Melhor Idade”, promovido pela equipe de Gestão e Qualidade dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, completou um ano na última quarta-feira (17). A data foi marcada por atividades, com direito a bolo e o tradicional “Parabéns pra Você”. Diariamente, o projeto realiza diversas atividades que focam na valorização e no bem-estar dos colaboradores acima dos 50 anos.

De acordo com a direção da unidade, o projeto promove qualidade de vida através de atividades de integração e saúde preventiva. Toda uma equipe multidisciplinar, além de uma médica, está envolvida nas ações, cujo objetivo principal é cuidar de quem cuida.

Às segundas-feiras são realizadas aulas de pilates, onde os participantes vivenciam um momento repleto de movimentos voltados ao fortalecimento e alongamento da lombar, dos braços e das pernas.

“Com o auxílio de elásticos, bolas e bastões, são realizados exercícios que estimulam a força muscular, a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio, respeitando os limites e as necessidades de cada colaborador”, explica o fisioterapeuta Rhuan Ferreira.

E a turma da Conexão Melhor Idade também mexe o esqueleto às terças e às quintas-feiras, quando o professor Marcelo Almeida, realiza atividades físicas combinadas com músicas, que melhoram o ritmo, a coordenação e a motivação. “São movimentos de baixo impacto e dança sênior, que fortalecem os músculos e previnem quedas”, ressalta o professor.

Munidos de luvas e pás, os colaboradores colocam a mão na terra às quartas-feiras, quando plantam hortaliças em uma horta criada junto às unidades. Eles ainda aprendem, junto ao engenheiro agrônomo Igor Davino, sobre cuidados diários, como por exemplo, regar e evitar pragas ou fungos. A colheita é compartilhada entre todos.

E encerrando a semana, a galera participa de atividades extras, oficina de artes, palestras, orientação nutricional, cinema e biblioteca itinerante. “Sou uma das primeiras inscritas no projeto. Participo de todas as atividades, que vem me ajudando muito, tanto no aspecto físico quanto no mental”, declara a analista da Qualidade Márcia Linhares, de 57 anos.

