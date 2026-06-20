São Gonçalo: data foi marcada por atividades, com direito a bolo e o tradicional "Parabéns pra Você"Divulgação
Projeto que foca na valorização e no bem-estar dos colaboradores do Hospital Alberto Torres completa um ano
Ação promove qualidade de vida através de atividades de integração e saúde preventiva
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Ação promove qualidade de vida através de atividades de integração e saúde preventiva
Cidade é pioneira na oferta de novo exame de rastreamento do câncer de colo do útero
Preventivo DNA/HPV estará disponível a partir do dia 22, na Clínica da Lagoinha
São Gonçalo inscreve até sexta-feira para conferência de saúde
Evento vai ser realizado nos dias 27 e 28 deste mês no Sest/Senat
Belliza Luar apresenta show Água e Mãe no Sesc São Gonçalo
Única apresentação terá repertório autoral
Mulheres da Parada estão com inscrições abertas para curso gratuito de Confeitaria e Salgados
O curso, viabilizado através do patrocínio do Instituto Bia Rabinovich (IBR), terá aulas duas vezes por semana
Hemonúcleo de São Gonçalo celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com café da manhã especial
Espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30
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