São Gonçalo: cantora, compositora, violonista, arranjadora e educadora musical, Belliza tem a trajetória marcada pela forte ligação com a música brasileira e pela construção de uma identidade artística autoral - Vitor Vogel

São Gonçalo: cantora, compositora, violonista, arranjadora e educadora musical, Belliza tem a trajetória marcada pela forte ligação com a música brasileira e pela construção de uma identidade artística autoralVitor Vogel

Publicado 17/06/2026 11:21

São Gonçalo - Nesta sexta-feira, 19 de junho, Belliza Luar, cantora, compositora e violonista de Niterói, se apresenta no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte, com o show “Água e Mãe”. A apresentação acontece às 19h, com ingressos no valor de R$ 15 a inteira. O espetáculo integra a programação do projeto Pulsar, realizado através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, iniciativa que fomenta a produção artística e cultural em diferentes linguagens no estado.

Com repertório inteiramente autoral, o show reúne composições que atravessam diferentes paisagens da música popular brasileira, aproximando tradição e contemporaneidade em uma narrativa sensível, potente e feminina. No palco, Belliza Luar (voz e violão) é acompanhada por João Pedro Braga (guitarra), Nathanne Rodrigues (contrabaixo), Heber Ribeiro (teclados), Taissa Mattos (percussão) e Júlia Rodrigues (bateria), formação que amplia as possibilidades sonoras do espetáculo e traduz ao vivo a identidade do álbum.

A apresentação marca um momento importante na trajetória da artista, que vem consolidando sua presença na cena independente da música brasileira. Além das faixas do álbum “Água e Mãe”, lançado em 2025, o repertório inclui que canções expandem o universo poético e musical do trabalho. O espetáculo nasce da força criadora feminina como expressão de memória, afeto, ancestralidade e transformação.

“‘Água e Mãe’ é um show que fala sobre origem, sensibilidade e potência feminina. Cada canção carrega vivências, afetos e histórias que atravessam muitas mulheres. Apresentar esse trabalho em São Gonçalo tem um significado muito especial porque é compartilhar essa construção com o público da minha região, de forma íntima, verdadeira e coletiva”, afirma Belliza Luar.

Com forte identidade artística, o trabalho dialoga com elementos tradicionais da MPB ao mesmo tempo em que propõe uma sonoridade contemporânea e singular. Suas múltiplas referências musicais se reorganizam sob a assinatura da compositora, criando uma linguagem própria marcada pela delicadeza, intensidade e autenticidade.



Sobre Belliza



Belliza Luar é cantora, compositora, violonista, arranjadora e educadora musical, com trajetória marcada pela forte ligação com a música brasileira e pela construção de uma identidade artística autoral. Filha de compositor, iniciou sua formação ainda na infância, estudando canto, piano e violão, instrumento que passou a desenvolver também de forma autodidata. Bacharel em Arranjo em Música Popular Brasileira pela UNIRIO, participou de importantes festivais e espaços culturais, como o Sonora – Ciclo Internacional de Compositoras e o histórico Beco das Garrafas, consolidando sua presença na cena musical do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, teve canções gravadas por outros artistas, foi contemplada em editais culturais e ampliou sua atuação em rodas de samba, choro e forró, unindo tradição e contemporaneidade em sua obra.

Em 2025, lançou seu primeiro álbum autoral, Água e Mãe, trabalho em que assina todos os arranjos e atua como instrumentista em diferentes faixas, reafirmando sua versatilidade artística e domínio técnico. O disco aborda temas ligados ao feminino, à espiritualidade, às desigualdades sociais e à existência, a partir de uma escrita sensível e profundamente brasileira. O álbum foi apresentado em importantes espaços culturais, como o Centro da Música Carioca Artur da Távola e o Teatro da UFF, além de circular por programações culturais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vencedora do Prêmio Toca em 2023, finalista do Festival Mar de Música em 2024 e aprovada no Sesc Pulsar 2026, Belliza Luar desenvolve atualmente uma trajetória que integra criação autoral, performance, arranjo e educação musical, consolidando-se como um dos nomes em destaque da nova cena da música brasileira.



SERVIÇO



Show: “Água e Mãe” – Belliza Luar

Data: sexta-feira, 12 de junho

Horário: 19h

Local: Sesc São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo – RJ

Ingresso: R$ 15 (inteira); R$14 (conveniados); R$11 (convênio empresário); R$10 (credencial plena Sesc); R$ 7,50 (meia entrada para casos previstos por lei - idosos, estudantes, PCD e jovens de baixa renda na faixa etária 15 a 29 anos que apresentem carteira jovem ou CadÚnico; professores e classe artística com registro profissional, convênio e programa Mesa Brasil); Gratuito (público cadastrado no PCG).

Classificação: Livre