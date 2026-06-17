São Gonçalo: foram iniciadas ações de qualificação profissional, entre os quais os cursos de Manicure, Confeitaria, Trancista, entre outrosDivulgação
Mulheres da Parada estão com inscrições abertas para curso gratuito de Confeitaria e Salgados
O curso, viabilizado através do patrocínio do Instituto Bia Rabinovich (IBR), terá aulas duas vezes por semana
São Gonçalo inscreve até sexta-feira para conferência de saúde
Evento vai ser realizado nos dias 27 e 28 deste mês no Sest/Senat
Belliza Luar apresenta show Água e Mãe no Sesc São Gonçalo
Única apresentação terá repertório autoral
Mulheres da Parada estão com inscrições abertas para curso gratuito de Confeitaria e Salgados
O curso, viabilizado através do patrocínio do Instituto Bia Rabinovich (IBR), terá aulas duas vezes por semana
Hemonúcleo de São Gonçalo celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com café da manhã especial
Espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30
São Gonçalo oferece mais de mil vagas para castração de cães e gatos este mês
Agendamentos são realizados exclusivamente nos Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems)
Prefeitura e Arteris Fluminense iniciam ação do programa Rodovia Limpa na BR-101
Iniciativa é uma ação integrada com a campanha Limpa São Gonçalo, da Secretaria de Conservação, para combate ao descarte irregular de lixo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.