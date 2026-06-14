São Gonçalo: a Prefeitura de São Gonçalo vem desenvolvendo ações permanentes de conscientização e combate ao descarte irregular de resíduos desde 2021 - Renan Otto

São Gonçalo: a Prefeitura de São Gonçalo vem desenvolvendo ações permanentes de conscientização e combate ao descarte irregular de resíduos desde 2021Renan Otto

Publicado 14/06/2026 19:17

São Gonçalo - Na manhã da última quarta-feira (10), a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo deu início a uma ação em parceria com a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração do trecho da Rodovia BR-101 que passa pelo município. A iniciativa faz parte da campanha Limpa São Gonçalo, numa parceria inédita com o programa Rodovia Limpa, que tem como objetivo combater o descarte irregular de resíduos às margens da rodovia.

A Arteris Fluminense é responsável pela manutenção da BR-101 e pela prestação de diversos serviços aos usuários da via, atuando desde o monitoramento do tráfego até o atendimento e socorro de emergência aos motoristas. Agora, em conjunto com a Prefeitura, a concessionária também reforça as ações de conscientização e preservação ambiental ao longo da rodovia.

"A conscientização da população é fundamental para o sucesso desse trabalho. O descarte irregular de lixo prejudica o meio ambiente, compromete a limpeza da cidade e pode causar diversos transtornos para quem utiliza a rodovia. Cada cidadão precisa fazer sua parte, descartando os resíduos nos locais adequados e contribuindo para uma cidade mais limpa, segura e organizada", destacou o secretário de Conservação, Edson Leal.

A parceria prevê a identificação de pontos críticos de descarte irregular, a instalação de placas informativas, a remoção dos resíduos acumulados e o cercamento das áreas para evitar novas ocorrências. As equipes da Secretaria de Conservação também realizam serviços de jardinagem e revitalização dos espaços recuperados. As ações serão realizadas nos quilômetros 316, 310 e 304 da BR-101, em São Gonçalo.

Representando a Arteris Fluminense durante a ação, o coordenador de Operações, Ramon Silva, ressaltou a importância da união entre o poder público e a concessionária."Essa parceria demonstra como o trabalho conjunto pode gerar resultados positivos para toda a população. Além da manutenção e operação da rodovia, queremos contribuir para a preservação ambiental e para a segurança dos usuários da BR-101. Com a atuação integrada entre a Arteris e a Prefeitura, conseguimos ampliar o alcance das ações de conscientização e recuperação dessas áreas", destacou Ramon.

Durante a ação, equipes da Secretaria de Comunicação Social estiveram no local distribuindo panfletos educativos sobre a importância do descarte correto dos resíduos. O descarte irregular de lixo às margens da rodovia pode provocar uma série de problemas, como acidentes graves, enchentes e alagamentos causados pela obstrução de sistemas de drenagem, proliferação de doenças e pragas, incêndios e queimadas, além da contaminação do solo e da aguá. O lixo também atrai animais que podem invadir a pista ou o acostamento, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo motoristas e pedestres. Além dos impactos ambientais e de segurança, o descarte de resíduos em rodovias é considerado crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998, estando sujeito à aplicação de multas e outras penalidades.

É importante destacar que a Prefeitura de São Gonçalo vem desenvolvendo ações permanentes de conscientização e combate ao descarte irregular de resíduos desde 2021, por meio da campanha Limpa São Gonçalo. A iniciativa atua em duas frentes: a educação ambiental da população e a fiscalização dos responsáveis por práticas irregulares. A campanha promove ações educativas em diversos bairros do município, orientando moradores e comerciantes sobre a destinação correta dos resíduos. Paralelamente, equipes de fiscalização realizam rondas periódicas, monitoramento e mapeamento dos pontos mais críticos da cidade, identificando locais com recorrência de descarte irregular. Além do trabalho de conscientização, a Prefeitura também atua de forma repressiva contra infratores, realizando operações para coibir lixões clandestinos e outros tipos de descarte irregular. Os responsáveis podem ser autuados e multados pelas equipes de fiscalização, com penalidades diárias que podem ultrapassar o valor de R$ 500,00, conforme a gravidade da infração.