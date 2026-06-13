São Gonçalo: haverá o Bailinho Black, momento musical, que há mais de quatro anos promove a valorização da cultura negra por meio da música - Divulgação

São Gonçalo: haverá o Bailinho Black, momento musical, que há mais de quatro anos promove a valorização da cultura negra por meio da músicaDivulgação

Publicado 13/06/2026 10:06

São Gonçalo - Neste domingo (14), a Prefeitura de São Gonçalo vai realizar a primeira edição do Saúde e Cidadania para Todos, no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. O evento vai garantir serviços de saúde, cidadania e assistência social, além de feira de empreendedorismo e apresentações culturais.

A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil e de Assistência Social e tem como intuito garantir para a população um dia completo de promoção da saúde e da assistência social, com diversos serviços gratuitos. Para valorizar a saúde com uma atividade física de qualidade, o evento será iniciado com um aulão gratuito de Ritbox. A modalidade une exercícios de artes marciais com movimentos de dança, ritmados com músicas. Durante a ação, a Secretaria de Saúde irá oferecer testes rápidos; aferição de pressão; vacinações; atendimentos no Odontomóvel; simulação de primeiros socorros; massoterapia, quiropraxia e auriculoterapia.

A Secretaria de Assistência Social vai garantir emissões para segunda via de RG; solicitação de isenção para emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito e habilitação para casamento civil; informações sobre o Cadastro Único; acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e encaminhamentos. A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também estará presente para divulgar as ações da pasta e dos equipamentos de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, a Feira da Mulher Empreendedora ficará disponível durante todo o evento. E, a partir das 14h30, o público vai poder acompanhar a apresentação de quadrilha do projeto Mulheres que Fazem e Acontecem.

Para encerrar o evento com muita animação, haverá o Bailinho Black, momento musical, que há mais de quatro anos promove a valorização da cultura negra por meio da música, da arte e do fortalecimento das identidades periféricas em São Gonçalo.