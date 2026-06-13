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Pré-campanha de Eduardo Paes em São Gonçalo reúne 10 mil pessoas
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São Gonçalo recebe a segunda edição do Festival de Contação de Histórias
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