São Gonçalo: também foram distribuídas a partir de doações centenas de cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade através do projeto Mercadinho Solidário - Divulgação

São Gonçalo: também foram distribuídas a partir de doações centenas de cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade através do projeto Mercadinho SolidárioDivulgação

Publicado 10/06/2026 11:26

São Gonçalo - A ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, está com inscrições abertas para 30 vagas do curso gratuito de Energia Solar Fotovoltaica, voltado para o público feminino, a partir de 18 anos. As interessadas devem fazer a inscrição para participar de processo seletivo, preenchendo um formulário no Instagram da instituição (@mulheresdaparada). As aulas começarão em julho.

“O objetivo do curso é qualificar mulheres cis e trans para atuar em empresas do setor fotovoltaico, nas funções de instaladora, projetista, consultora de vendas e outras”, explicou a diretora-presidente da ONG, Letícia da Hora.

De acordo com Letícia da Hora, as alunas terão ainda aulas de letramento racial, história e memória da cultura afro-brasileira, meio ambiente e sustentabilidade. Esta é a segunda edição do curso, que começou a ser oferecido pela ONG no ano passado, com o patrocínio da empresa TotalEnergies.

Mulheres negras, moradoras de periferias de São Gonçalo, em situação de vulnerabilidade social e mães solo terão prioridade para o processo seletivo. As aulas serão ministradas de uma a três vezes por semana, de acordo com os módulos. O curso tem duração de quatro meses, com fornecimento de ajuda de custo para transporte, lanche e todo o material para as aulas teóricas e práticas.

O que é Energia Fotovoltaica

A energia fotovoltaica é aquela produzida a partir da luz e do calor do Sol, os quais são convertidas em eletricidade. Existem dois tipos de energia solar, uma delas é a produzida através da instalação de painéis fotovoltaicos instalados em telhados de imóveis comerciais e residenciais.

Esta forma de obtenção de energia vem crescendo, principalmente por ser fonte renovável e inesgotável de energia não poluente e com condição excelente de instalação em países tropicais, como o Brasil, cuja radiação solar costuma ser intensa durante boa parte do ano.

Quem são as Mulheres da Parada

A ONG Mulheres da Parada é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada a partir da iniciativa de mulheres negras e moradoras das periferias de São Gonçalo.

As atividades iniciaram em abril de 2020, a partir das necessidades sociais e econômicas aprofundadas pelo contexto da pandemia da covid-19 nesses territórios inviabilizados.

Para dar suporte alimentar às famílias da comunidade Parada São Jorge no bairro Sacramento, São Gonçalo, foram distribuídas a partir de doações centenas de cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade através do projeto Mercadinho Solidário.

Tendo em vista, no entanto, os agravantes de condições socioeconômicas no território, a instituição ampliou suas ações, a fim de favorecer o acesso dos usuários às políticas sociais de forma integral.

A partir das demandas observadas pelo público atendido no projeto Mercadinho Solidário, também foram iniciadas ações de qualificação profissional, que vêm se ampliando a cada ano através de apoios de empresas e doações.